Épée et bouclier Pokémon ajoutant plus de vieux Pokémon

Le Pokedex de Sword and Shield est sur le point de devenir un peu plus gros. Au cours de la présentation Pokemon Direct d’aujourd’hui, The Pokemon Company a révélé que d’autres Pokémon arriveront dans les jeux Switch avec l’arrivée de deux nouvelles extensions, Isle of Armor et The Crown Tundra. Ces Pokémon incluent à la fois de toutes nouvelles créatures et des créatures plus anciennes qui auparavant ne faisaient pas partie du Galar Pokedex, et même si vous ne prévoyez pas d’acheter le DLC, vous pourrez toujours intégrer ces Pokémon dans votre jeu. avec un peu de travail supplémentaire.

L’annonce a montré certains des anciens Pokémon arrivant à Sword and Shield: Lycanroc, Garchomp, Aurorus, Kingdra, Sealeo, Nidorino et Dedenne ont tous été montrés, ainsi que le légendaire Regis et ce qui semble être des formes galariennes des oiseaux légendaires, Articuno , Zapdos et Moltres.

Il y avait pas mal de nouveaux détails sur les extensions à venir et plus dans Pokemon Direct d’aujourd’hui. Vous pouvez suivre l’actualité et plus encore ci-dessous.

Développement…

