Épée et bouclier Pokémon: comment trouver et faire évoluer Feebas

Si vous n'avez jamais rencontré de Feebas dans un jeu Pokémon auparavant, ce n'est pas surprenant. Feebas n'est pas seulement rare, mais il est également incroyablement inutile en tant que combattant avant d'avoir eu la chance d'évoluer. Il est peu probable que vous en rencontriez un lors de votre promenade de l'après-midi sur un itinéraire, et bien que vous ayez pu lutter contre son évolution, très peu de gens, voire aucun, lancent un Feebas lors de matchs compétitifs. Cependant, Feebas évolue en Milotic, qui est un Pokémon de type eau beau et populaire que beaucoup de gens utilisent. Dans la plupart des jeux, Milotic est introuvable dans la nature, et bien qu'ils soient dans Sword and Shield, il sera presque certainement plus facile de capturer un Feebas et de le faire évoluer à la place. "Plus facile" étant relativement, bien sûr. Ça va encore prendre du temps. Voici tout ce que vous devez savoir pour mettre la main sur l'un de ces poissons insaisissables dans Pokémon Sword and Shield. Où capturer Feebas?

Il n'y a qu'un seul endroit dans le jeu où vous pouvez capturer un Feebas, et cela va nécessiter de la patience (mais heureusement pas autant que lors de la première apparition du Pokémon en Ruby et Sapphire). Une fois que vous avez acquis la capacité de votre vélo Rotom de voyager sur l'eau (en suivant le Circhester Gym), retournez sur la Route 2 et dirigez-vous vers la maison du professeur. Sur votre gauche, il y a un grand lac. Suivez le rivage jusqu'à l'endroit où vous pouvez entrer dans l'eau sur votre vélo et accédez à l'île au milieu. Un là-bas, vous devriez voir deux lieux de pêche. Feebas apparaîtra dans l'un ou l'autre, et les taches réapparaîtront assez rapidement après avoir pêché quelque chose, vous pouvez donc vraiment rester au même endroit. Cependant, Feebas est assez rare. Vous allez pêcher beaucoup de Magikarps et de Chewtles pendant que vous travaillez sur ce Feebas, mais soyez patient. Une fois qu'il apparaît, il est très facile d'attraper avec une balle Ultra Ball ou Lure Ball. Comment faire évoluer Feebas?

Vous aurez besoin d'un ami pour obtenir l'évolution de Feebas, Milotic. Tout d'abord, pendant que vous êtes toujours sur la route 2, où vous avez trouvé Feebas, contournez le côté nord du lac (toujours sur votre vélo aquatique) et trouvez la lueur dans l'eau indiquant un élément. Une échelle de prisme vous attend. Une fois que vous l'avez, remettez-le à votre Feebas. Maintenant, vous devrez échanger Feebas pour le faire évoluer. Puisque vous voulez probablement être celui avec le Milotic à la fin de cela, vous voudrez vous assurer que vous échangez avec un ami de confiance qui vous rendra le Pokémon lorsque vous aurez terminé. Si vous voulez plus de Milotics à l'avenir, vous pouvez parfois trouver plus de balances à prisme sur South Lake Miloch. Existe-t-il un autre moyen d'obtenir Milotic?