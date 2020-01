Épée et bouclier Pokémon: tous les cadeaux gratuits que vous pouvez obtenir dès maintenant

Source: iMore

Pokémon Sword and Shield a offert une toute nouvelle région à explorer aux fans de Pokémon. Si vous avez les jeux, vous voudrez vous assurer de profiter des objets gratuits et des Pokémon que vous pouvez recevoir. Voici tous les goodies gratuits que nous connaissons jusqu’à présent, comment les obtenir et quand ils ne seront plus disponibles. Vous voudrez agir rapidement car beaucoup de ces cadeaux disparaissent le 15 janvier 2020.

Gigantamax Meowth

Le fait d’avoir une large gamme de Poké Balls vous permet d’attraper et d’entraîner divers Pokémon dans la région de Galar, car chaque balle a généralement des avantages différents. Par exemple, une balle lourde est plus susceptible de fonctionner lorsqu’elle est utilisée sur des Pokémon plus lourds, tandis qu’un Pokémon capturé avec une balle ami se liera plus rapidement avec son entraîneur que s’il était attrapé avec une autre balle. Voici tous les codes gratuits que vous pouvez actuellement utiliser pour obtenir des Poké Balls rares.

Code

Freebie

Disponible jusqu’au

K0UN1NMASC0T

1 balle rapide, 1 boule de lune, 1 balle de niveau

15 janvier

1YAHAYA

1 balle lourde, 1 balle de leurre, 1 balle de bête

15 janvier

0KUGAFUKA1B0RU

1 Love Ball, 1 Dream Ball, 1 Friend Ball

15 janvier

PRÉSENT

10 boules de luxe

30 janvier

0T0SH1DAMA

10 balles de plongée

30 janvier

AREAS1LVESTRE

10 balles Premier

27 février

Codes pour les points de bataille

Une fois que vous avez battu l’histoire principale de Pokémon Sword and Shield, vous aurez l’opportunité de combattre d’autres entraîneurs dans la Battle Tower. Chaque fois que vous réussissez, vous gagnez des Battle Points (BP), que vous pouvez utiliser pour acheter des objets rares. Voici les codes qui vous donneront une BP gratuite dans Sword and Shield.

Code

Freebie

Disponible jusqu’au

G1GANTAMAX

20 points de bataille

30 janvier

KAMPFTEAM

20 points de bataille

28 février

Codes pour les bouchons de bouteilles

Une fois que vous avez terminé l’histoire principale de Pokémon Épée et bouclier, vous pouvez entrer dans la tour de bataille et entraîner vos Pokémon pour augmenter leurs valeurs individuelles (IV) et les rendre plus puissants. Pour améliorer les IV d’un Pokémon, cependant, les joueurs doivent payer en capsules de bouteilles, monnaie rare difficile à trouver. Voici un code gratuit pour un bouchon de bouteille dans Pokémon Sword and Shield.

Code

Freebie

Disponible jusqu’au

GALAR

1 bouchon de bouteille

28 février

Cadeaux qui ne sont plus disponibles

Au fil du temps, de plus en plus de cadeaux gratuits ne seront plus disponibles. Voici les cadeaux gratuits que vous ne pouvez plus utiliser dans Pokémon Sword and Shield.

À l’époque du lancement de Sword and Shield, entre le 16 et le 25 novembre, les joueurs utilisant l’application Pokémon Pass pouvaient visiter tous les magasins Walmart participants aux États-Unis et obtenir une tenue d’entraîneur de survêtement gratuite. Cette offre a expiré depuis et n’est plus disponible.

Trucs gratuits

C’est tout ce que vous pouvez actuellement obtenir gratuitement dans Pokémon Sword and Shield. Nous garderons au courant de ces informations et mettrons à jour si de nouveaux codes apparaissent. En attendant, profitez de tous ces cadeaux! N’oubliez pas que bon nombre de ces cadeaux ne peuvent être obtenus que dans une certaine fenêtre, vous voudrez donc les échanger dès que possible!

