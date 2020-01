Épée et bouclier Pokémon: toutes les MT et leurs emplacements

Pour être le meilleur, il est utile d’avoir des Pokémon puissants avec des attaques puissantes. Vous constaterez que certains des meilleurs mouvements du jeu ne sont pas appris naturellement, mais doivent être enseignés à votre Pokémon. La meilleure façon de le faire est d’acquérir une Machine Technique (TM). Il y a 99 TM au total dans Pokémon Sword and Shield. Certains d’entre eux peuvent être achetés tandis que d’autres sont cachés dans toute la région de Galar. Voici toutes les MT dans Pokémon Sword and Shield, ainsi que l’endroit où vous les trouverez.

Toutes les MT dans Pokémon Sword and Shield

Cliquez sur une MT ci-dessous pour savoir ce qu’elle fait et où vous pouvez la trouver.

Informations et emplacements TM

TM00: Mega Punch (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est frappée par un coup de poing lancé avec une puissance musclée.

PP: 20

Puissance: 80

Précision: 85%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au centre Pokémon de l’Est à Hammerlocke.

TM01: Mega Kick (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est attaquée par un coup de pied lancé avec une puissance musclée.

PP: 5

Puissance: 120

Précision: 75%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette MT pour 40 000 at au Eastern Pokémon Center à Hammerlocke.

TM02: Jour de paie (normal)

Description de l’épée et du bouclier: De nombreuses pièces sont lancées sur la cible pour infliger des dégâts. L’argent est gagné après la bataille.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

PP: 20

Puissance: 40

Précision: 100%

Où le trouver: Depuis le Pokémon Center le plus au nord de Motostoke, allez à droite jusqu’à ce que vous aperceviez les Lapras peints sur la porte du garage. Manoeuvrez votre personnage vers vous. Vous traverserez un moulin à vent et rencontrerez des escaliers. Descendez les escaliers et le TM sera près de l’eau au bas de l’écran.

TM03: Fire Punch (Feu)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est frappée d’un poing ardent. Cela peut également laisser la cible avec une brûlure.

PP: 15

Puissance: 75 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 50 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM04: Ice Punch (Glace)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est frappée par un coup de poing lancé avec une puissance musclée.

PP: 20

Puissance: 80

Précision: 85%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 50 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM05: Thunder Punch (électrique)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est frappée avec un poing électrifié. Cela peut également laisser la cible paralysée.

PP: 15

Puissance: 75 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 50 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM06: voler (voler)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur vole vers le ciel puis frappe sa cible au tour suivant.

PP: 15

Puissance: 90

Précision: 95%

Où le trouver: Lorsque vous êtes dans la ville de Stow-on-Side, entrez par la porte bleue à gauche des escaliers qui mènent au stade. Parlez au conducteur de Corviknight à l’intérieur pour obtenir Fly de lui.

TM07: Pin Missile (Bug)

Description de l’épée et du bouclier: Des pointes acérées sont tirées sur la cible en succession rapide. Ils ont frappé deux à cinq fois de suite.

PP: 20

Puissance: 25

Précision: 95%

Où le trouver: Pendant que vous êtes sur la Route 4, dirigez-vous vers le nord-est de l’herbe jaune. Le TM sera au sol derrière le gamin déguisé en Pikachu.

TM08: Hyper Beam (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est attaquée avec un puissant faisceau. L’utilisateur ne peut pas se déplacer au prochain tour.

PP: 5

Puissance: 150

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 50 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM09: Giga Impact (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est frappée par un coup de poing lancé avec une puissance musclée.

PP: 5

Puissance: 150

Précision: 90%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 50 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM10: Feuille magique (herbe)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur disperse des feuilles curieuses qui poursuivent la cible. Cette attaque ne manque jamais.

PP: 20

Puissance: 60

Précision: -%

Où le trouver: Ce TM vous est remis en récompense pour avoir battu le premier chef de gym, Milo.

TM11: Rayon solaire (herbe)

Description de l’épée et du bouclier: Dans cette attaque à deux tours, l’utilisateur rassemble la lumière, puis lance un faisceau groupé au tour suivant.

PP: 10

Puissance: 200

Précision: 100%

Où le trouver: Pour l’obtenir, votre vélo doit être suffisamment amélioré pour rouler sur l’eau. Ce TM est à Turffield. Faites comme si vous vous dirigiez vers la route 4, mais au lieu de traverser le pont, entrez dans l’eau et montez la rivière. Vous trouverez le TM sur la gauche.

TM12: lame solaire (herbe)

Description de l’épée et du bouclier: Dans cette attaque à deux tours, l’utilisateur rassemble la lumière et remplit une lame avec l’énergie de la lumière, attaquant la cible au tour suivant.

PP: 10

Puissance: 125 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 50 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM13: Fire Spin (Feu)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est frappée par un coup de poing lancé avec une puissance musclée.

PP: 15

Puissance: 35

Précision: 85%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center à Hammerlocke.

TM14: Thunder Wave (électrique)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur lance une faible secousse électrique qui paralyse la cible.

PP: 20

Puissance: —

Précision: 90%

Où le trouver: Vous recevez ce TM pour avoir terminé la course Rotom Rally qui va de la pépinière Pokémon de Bridge Field à East Lake Axewell.

TM15: Dig (Ground)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur s’enfonce dans le sol, puis attaque le tour suivant.

PP: 10

Puissance: 80

Précision: 100%

Où le trouver: Cette MT se trouve sur la Route 6. Vous devrez monter l’échelle qui mène à un camp Pokémon ainsi que le scientifique en charge de la restauration des fossiles (vous verrez des statues géantes de Diglett en arrière-plan). Le TM est à droite du camping.

TM16: Screech (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: Un hurlement déchirant réduit sévèrement la statistique de défense de la cible.

PP: 40

Puissance: —

Précision: 85%

Où le trouver: Cette MT se trouve à Circhester. Dirigez-vous vers l’hôtel et montez d’un étage. Dirigez-vous ensuite vers la droite et entrez dans la première pièce que vous voyez. Le randonneur à l’intérieur vous donnera la MT.

TM17: écran lumineux (psychique)

Description de l’épée et du bouclier: Un merveilleux mur de lumière est érigé pour réduire les dégâts des attaques spéciales pendant cinq tours.

PP: 30

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center de Motostoke.

TM18: Reflect (Psychic)

Description de l’épée et du bouclier: Un merveilleux mur de lumière est érigé pour réduire les dégâts des attaques physiques pendant cinq tours.

PP: 20

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center de Motostoke.

TM19: Sauvegarde (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur crée un champ de protection qui empêche les conditions d’état pendant cinq tours.

PP: 25

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center de Motostoke.

TM20: Auto-destruction (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque tout ce qui l’entoure en provoquant une explosion. L’utilisateur s’évanouit en utilisant ce mouvement.

PP: 5

Puissance: 200

Précision: 100%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès de l’officiel de la ligue à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 100 000 ₽.

TM21: Repos (psychique)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur va dormir pendant deux tours. Cela restaure complètement les HP de l’utilisateur et guérit toutes les conditions d’état.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous trouverez celui-ci à Ballonlea. Suivez le chemin qui entoure le Pokémon Center et vous verrez cette TM sous trois gros champignons.

TM22: Rock Slide (Rock)

Description de l’épée et du bouclier: De gros rochers sont lancés sur des Pokémon adverses pour leur infliger des dégâts. Cela peut également faire tressaillir le Pokémon adverse.

PP: 10

Puissance: 75 kw

Précision: 90%

Où le trouver: Vous trouverez ce TM sur la route 9, mais vous devrez utiliser la fonction de flottement de votre vélo pour l’obtenir. Vous trouverez le TM sur un banc de sable à l’extrémité sud-ouest de la carte.

TM23: Voleur (sombre)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque et vole simultanément l’objet détenu par la cible. L’utilisateur ne peut rien voler s’il détient déjà un objet.

PP: 25

Puissance: 60

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center à Hammerlocke.

TM24: Ronflement (normal)

Description de l’épée et du bouclier: Cette attaque ne peut être utilisée que si l’utilisateur est endormi. Le bruit violent peut également faire tressaillir la cible.

PP: 15

Puissance: 50

Précision: 100%

Où le trouver: Vous trouverez ce TM dans Glimwood Tangle. Lorsque vous rencontrez deux entraîneurs dans la forêt, dirigez-vous à gauche dans l’obscurité. Vous finirez par tomber sur le TM.

TM25: Protéger (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: Vous vous protégerez et échapperez aux attaques et aux effets de déplacement des ennemis. Mais sa chance d’échouer augmente si vous l’utilisez après avoir utilisé un mouvement qui échappe aux attaques des ennemis.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center de Motostoke.

TM26: Visage effrayant (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur fait peur à la cible avec un visage effrayant, abaisse trop fortement sa vitesse.

PP: 10

Puissance: —

Précision: 100%

Où le trouver: Vous trouverez cette MT dans la mine Galar. En marchant, vous arriverez à un point où il y a un entraîneur sur la gauche et les pistes de la mine vont à droite. Passez devant l’entraîneur féminin, et vous trouverez le TM sur le terrain.

TM27: vent glacial (glace)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque avec une rafale d’air refroidi. Cela réduit également les statistiques de vitesse des Pokémon adverses.

PP: 15

Puissance: 55 kw

Précision: 95%

Où le trouver: Si vous avez Sword, il est situé dans la maison au nord du Pokémon Center de Circhester. Parlez simplement à l’homme à l’intérieur du bâtiment pour l’obtenir. Dans Shield, il vous est donné pour avoir vaincu le gymnase de Circhester.

TM28: Giga Drain (Herbe)

Description de l’épée et du bouclier: Une attaque drainant les nutriments. Les PV de l’utilisateur sont restaurés de la moitié des dégâts subis par la cible.

PP: 10

Puissance: 75 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès de l’officiel de la ligue à droite à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 100 000 ₽.

TM29: Charme (fée)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur regarde la cible de manière plutôt charmante, ce qui la rend moins méfiante. Cela réduit considérablement la statistique d’attaque de la cible.

PP: 20

Puissance: —

Précision: 100%

Où le trouver: Ce TM est à Hammerlocke. Allez dans la chambre forte, puis montez les escaliers. Avant de rentrer dans la chambre forte, passez les escaliers et prenez la MT à droite.

TM30: Aile en acier (acier)

Description de l’épée et du bouclier: La cible est frappée avec des ailes d’acier. Cela peut également augmenter les statistiques de défense de l’utilisateur.

PP: 25

Puissance: 70

Précision: 90%

Où le trouver: Ce TM est sur la Route 6. À un moment donné, vous verrez un formateur d’artiste tenant une sculpture de Pikachu. Une échelle menant vers le bas sera également dans le même plan. Descendez l’échelle et dirigez-vous vers le sud-est. Vous finirez par le voir près de l’eau.

TM31: Attirer (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: S’il s’agit du sexe opposé de l’utilisateur, la cible devient passionnée et moins susceptible d’attaquer.

PP: 15

Puissance: —

Précision: 100%

Où le trouver: Allez sur la Route 5 et dirigez-vous vers la zone où un entraîneur campe à côté d’un petit étang. Le TM sera dans le coin inférieur droit de l’écran.

TM32: Sandstorm (Rock)

Description de l’épée et du bouclier: Une tempête de sable à cinq tours est invoquée pour blesser tous les combattants sauf les types Rock, Ground et Steel. Il élève le Sp. Définition des statistiques des types de roches.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center à Hammerlocke.

TM33: Rain Dance (Water)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur invoque une forte pluie qui tombe pendant cinq tours, activant les mouvements de type Eau. Il réduit la puissance des mouvements de type Feu.

PP: 5

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center à Hammerlocke.

TM34: Sunny Day (Fire)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur intensifie le soleil pendant cinq tours, activant les mouvements de type Feu. Il réduit la puissance des mouvements de type Eau.

PP: 5

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center à Hammerlocke.

TM35: Grêle (glace)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur convoque une tempête de grêle de cinq tours. Il endommage tous les Pokémon sauf le type Glace.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center à Hammerlocke.

TM36: Whirlpool (eau)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur emprisonne la cible dans un violent tourbillon tourbillonnant pendant quatre à cinq tours.

PP: 15

Puissance: 35

Précision: 85%

Où le trouver: Vous obtiendrez cette MT pour avoir vaincu le Water gym à Hulbury

TM37: Beat Up (sombre)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur obtient tous les Pokémon de groupe pour attaquer la cible. Plus les Pokémon sont nombreux, plus le nombre d’attaques est important.

PP: 10

Puissance: —

Précision: 100%

Où le trouver: Allez à la route 3. Une fois que vous arrivez à la bifurcation de la route, revenez en arrière jusqu’à ce que vous voyiez un arbre rempli de baies. Le TM sera à la fin du chemin.

TM38: Will-O-Wisp (Feu)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur tire une sinistre flamme blanc bleuâtre sur la cible pour lui infliger une brûlure.

PP: 15

Puissance: —

Précision: 85%

Où le trouver: Vous recevrez ce TM en battant le gymnase Motostoke Fire.

TM39: Façade (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: Ce coup d’attaque double sa puissance si l’utilisateur est empoisonné, brûlé ou paralysé.

PP: 20

Puissance: 70

Précision: 100%

Où le trouver: Vous aurez besoin d’être dans la section Motostoke Riverbank de la zone sauvage pour obtenir ce TM. Montez la colline contre les murs de la ville et contournez la dalle de béton. Le TM est au sol à côté de trois tuyaux.

TM40: rapide (normal)

Description de l’épée et du bouclier: Des rayons en forme d’étoile sont tirés sur des Pokémon adverses. Cette attaque ne manque jamais.

PP: 20

Puissance: 60

Précision: -%

Où le trouver: Hop vous donne cette MT vers le début du jeu lorsque vous quittez Wedghurst pour la première fois.

TM41: Coup de main (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur assiste un allié en augmentant la puissance de l’attaque de cet allié.

PP: 20

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center de Motostoke.

TM42: Revenge (Fighting)

Description de l’épée et du bouclier: La puissance de ce coup d’attaque est doublée si l’adversaire a blessé l’utilisateur dans le même tour.

PP: 10

Puissance: 60

Précision: 100%

Où le trouver: Dans Sword, vous obtenez ce TM en récompense pour avoir battu le gymnase Stow-on-Side. À Shield, vous devrez vous rendre à Ballonlea et entrer dans la dernière maison que vous voyez avant d’aller au gymnase. La femme âgée vous le donnera.

TM43: Brick Break (combat)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque avec une coupe rapide. Il peut également briser des barrières, telles que Light Screen et Reflect.

PP: 15

Puissance: 75 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Ce TM se trouve sur la Route 8. Quand il s’agit de la zone où vous arrivez au grand tunnel, tournez à gauche. Vous trouverez le TM au sol derrière des ruines.

TM44: Emprisonnement (psychique)

Description de l’épée et du bouclier: Si les Pokémon adverses connaissent un mouvement, également connu de l’utilisateur, ils ne peuvent pas l’utiliser.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès du responsable de la ligue à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 100 000 ₽. C’est un endroit assez intelligent pour trouver ce TM si vous connaissez l’histoire de la Tour de Londres.

TM45: Plongée (eau)

Description de l’épée et du bouclier: Plongée au premier tour, l’utilisateur flotte et attaque au tour suivant.

PP: 10

Puissance: 80

Précision: 100%

Où le trouver: Vous trouverez ce TM sur la route 9. Lorsque vous arrivez dans la zone où le médecin améliore votre tête de vélo laissée dans l’eau. Enroulez votre chemin le plus à gauche possible. Vous rencontrerez finalement un homme et une femme debout à côté d’un parapluie bleu et orange. Parlez à la femme pour obtenir le TM.

TM46: boule météo (normale)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur feint de pleurer pour agiter la cible, abaissant brutalement son Sp. Def stat.

PP: 10

Puissance: 50

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au centre Pokémon de l’Est à Hammerlocke.

TM47: Fake Tears (Dark)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque tout ce qui l’entoure en provoquant une explosion. L’utilisateur s’évanouit en utilisant ce mouvement.

PP: 20

Puissance: —

Précision: 100%

Où le trouver: Vous devrez diriger l’hôtel Ionia à Circhester. Montez l’ascenseur puis entrez dans la pièce à l’extrême droite. Vous saurez que c’est la bonne car vous verrez trois Pikachu et un entraîneur déguisé en Pikachu. Parlez à l’homme à l’avant pour obtenir le TM.

TM48: Rock Tomb (Rock)

Description de l’épée et du bouclier: Des rochers sont lancés sur la cible. Cela réduit également la statistique de vitesse de la cible en empêchant son mouvement.

PP: 15

Puissance: 60

Précision: 95%

Où le trouver: Dans Sword, vous obtenez cette TM en récompense pour avoir vaincu le gymnase de Circhester. À Shield, il se trouve dans la maison au nord du Pokémon Center de Circhester. Parlez simplement à l’homme à l’intérieur du bâtiment pour l’obtenir.

TM49: Tombeau de sable (sol)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur emprisonne la cible dans une tempête de sable sévèrement déchaînée pendant quatre à cinq tours.

PP: 15

Puissance: 35

Précision: 85%

Où le trouver: Vous trouverez cette MT dans la mine Galar # 2. À un moment donné, vous verrez un homme à une fourchette. Allez à droite, et vous verrez le TM sur le sol.

TM50: Graine de balle (herbe)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur tire avec force des graines sur la cible deux à cinq fois de suite.

PP: 30

Puissance: 25

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center à Hammerlocke.

TM51: Lance à glaçons (glace)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur lance des glaçons pointus sur la cible deux à cinq fois de suite.

PP: 30

Puissance: 25

Précision: 100%

Où le trouver: Vous trouverez ce TM entre deux piliers sur le côté droit du bain central à Circhester.

TM52: Bounce (Vol)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur rebondit haut, puis tombe sur la cible au deuxième tour. Cela peut également laisser la cible paralysée.

PP: 5

Puissance: 85 kw

Précision: 85%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès de l’officiel de la ligue à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 100 000 ₽.

TM53: Tir de boue (sol)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque en lançant une goutte de boue sur la cible. Cela réduit également la statistique de vitesse de la cible.

PP: 15

Puissance: 55 kw

Précision: 95%

Où le trouver: Vous devrez pouvoir flotter avec votre vélo pour obtenir cette MC. Il est situé dans la mine Galar # 2. L’un des chemins est perturbé par deux étangs. Utilisez votre vélo pour traverser ces étangs et vous verrez le TM à l’arrière.

TM54: Rock Blast (Rock)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur lance des pierres dures sur la cible. Deux à cinq roches sont lancées d’affilée.

PP: 10

Puissance: 25

Précision: 90%

Où le trouver: Ce TM est dans la première mine Galar. Lorsque vous voyez le mineur à droite des voies, passez devant lui et montez le sentier à droite. Cela vous mènera à une sortie sur une falaise où vous trouverez le TM.

TM55: saumure (eau)

Description de l’épée et du bouclier: Si les HP de la cible sont de moitié ou moins, cette attaque frappera avec le double de la puissance.

PP: 10

Puissance: 65 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center à Hammerlocke.

TM56: demi-tour (bug)

Description de l’épée et du bouclier: Après avoir effectué son attaque, l’utilisateur se précipite pour changer de place avec un Pokémon de fête en attente.

PP: 20

Puissance: 70

Précision: 100%

Où le trouver: Vous trouverez ce TM dans Glimwood Tangle. Il y a une vieille dame au milieu de la forêt. Allez à gauche et vous verrez un champignon brillant à l’extrême gauche. Si vous interagissez avec lui, vous pourrez mieux voir et vous remarquerez un chemin menant plus loin en arrière. Montez ce chemin pour obtenir la MT.

TM57: Payback (foncé)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur stocke de l’énergie, puis attaque. Si l’utilisateur se déplace après la cible, la puissance de cette attaque sera doublée.

PP: 10

Puissance: 50

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez accéder à ce TM en passant derrière le côté droit de la maison du professeur Magnolia sur la route 2. C’est au nord-est de Wedgehurst.

TM58: Assurance (foncé)

Description de l’épée et du bouclier: Si la cible a déjà subi quelques dégâts dans le même tour, la puissance de cette attaque est doublée.

PP: 10

Puissance: 60

Précision: 100%

Où le trouver: Vous trouverez ce TM sur la Route 7. Il y a une zone où vous verrez une femme camper, un homme avec un parapluie et le pont. Le TM se cache entre l’homme et le pont près de la clôture.

TM59: Fling (foncé)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur lance son objet retenu sur la cible pour attaquer. La puissance et les effets de ce mouvement dépendent de l’objet.

PP: 10

Puissance: Varie

Précision: 100%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès de l’officiel de la ligue à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 100 000 ₽.

TM60: Power Swap (Psychic)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur utilise son pouvoir psychique pour commuter les changements sur son Attaque et Sp. Atk stats avec la cible.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 30 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM61: échange de garde (psychique)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur utilise son pouvoir psychique pour commuter les changements sur sa défense et sa sp. Définissez les statistiques avec la cible.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 30 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM62: Speed ​​Swap (Psychic)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur échange des statistiques de vitesse avec la cible.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 30 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM63: Drain Punch (combat)

Description de l’épée et du bouclier: Un coup de poing énergivore. Les PV de l’utilisateur sont restaurés de la moitié des dégâts subis par la cible.

PP: 10

Puissance: 75 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 50 000 at au Pokémon Center juste à l’extérieur du stade de Wyndon.

TM64: Avalanche (glace)

Description de l’épée et du bouclier: La puissance de ce coup d’attaque est doublée si la cible a blessé l’utilisateur dans le même tour.

PP: 10

Puissance: 60

Précision: 100%

Où le trouver: Vous aurez besoin de la capacité flottante du vélo pour atteindre celui-ci. Vous trouverez ce TM sur la route 9. Après avoir quitté Circhester, vous descendrez un pont et remarquerez un plan d’eau sur votre gauche. Allez dans l’eau et dirigez-vous vers la gauche jusqu’à ce que vous voyiez un endroit pour revenir sur terre au bas de l’écran. Montez ce chemin et vous verrez le TM.

TM65: Griffe de l’ombre (fantôme)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur tranche avec une griffe pointue faite d’ombres. Les coups critiques atterrissent plus facilement.

PP: 15

Puissance: 70

Précision: 100%

Où le trouver: Vous aurez besoin de la capacité flottante du vélo pour atteindre celui-ci. Allez à la section du lac d’Outrage de la zone sauvage. Roulez sur l’eau et dirigez-vous vers le petit ruban de terre de l’autre côté. Le TM sera derrière le grand arbre.

TM66: Thunder Fang (électrique)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur mord avec des crocs électrifiés. Cela peut également faire tressaillir la cible ou la laisser paralysée.

PP: 15

Puissance: 65 kw

Précision: 95%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette MT pour 30 000 at au centre Pokémon de l’Est à Hammerlocke.

TM67: Ice Fang (Glace)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur mord avec des crocs infusés à froid. Cela peut également faire tressaillir la cible ou la laisser gelée.

PP: 15

Puissance: 65 kw

Précision: 95%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette MT pour 30 000 at au centre Pokémon de l’Est à Hammerlocke.

TM68: Fire Fang (Feu)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur mord avec des crocs recouverts de flammes. Cela peut également faire tressaillir la cible ou la laisser avec une brûlure.

PP: 15

Puissance: 65 kw

Précision: 95%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette MT pour 30 000 at au centre Pokémon de l’Est à Hammerlocke.

TM69: Psycho Cut (Psychic)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur déchire la cible avec des lames formées par le pouvoir psychique. Les coups critiques atterrissent plus facilement.

PP: 20

Puissance: 70

Précision: 100%

Où le trouver: Vous aurez besoin de la capacité flottante du vélo pour atteindre celui-ci. Traversez le lac à gauche de la maison du professeur Magnolia. Vous verrez un chemin, suivez-le jusqu’au bout pour obtenir la MT.

TM70: Trick Room (Psychic)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur crée une zone bizarre dans laquelle les Pokémon plus lents se déplacent en premier pendant cinq tours.

PP: 5

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès de l’officiel de la ligue à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 50 000 ₽.

TM71: Wonder Room (Psychic)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur crée une zone bizarre dans laquelle Pokémon’s Defense et Sp. Les statistiques de définition sont échangées pendant cinq tours.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès de l’officiel de la ligue à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 50 000 ₽.

TM72: Magic Room (Psychic)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur crée une zone bizarre dans laquelle les objets détenus par Pokémon perdent leurs effets pendant cinq tours.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès de l’officiel de la ligue à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 50 000 ₽.

TM73: Cross Poison (Poison)

Description de l’épée et du bouclier: Une attaque tranchante avec une lame toxique qui peut également empoisonner la cible. Les coups critiques atterrissent plus facilement.

PP: 20

Puissance: 70

Précision: 100%

Où le trouver: Vous aurez besoin de la capacité flottante du vélo pour obtenir ce TM. Dirigez-vous vers la section Dusty Bowl de la zone sauvage. Conduisez sur l’eau dans le coin nord-ouest pour accéder à une petite section de terrain. Le TM est sur le côté gauche.

TM74: Venoshock (Poison)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur trempe la cible dans un liquide toxique spécial. La puissance de ce coup est doublée si la cible est empoisonnée.

PP: 10

Puissance: 65 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Sur le côté ouest de Stow-on-Side, vous verrez un trio de Digletts (pas un Dugtrio). Derrière eux, il y a une échelle qui monte sur le toit. Montez l’échelle et suivez le chemin le long du toit pour vous rendre au TM.

TM75: faible balayage (combat)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur effectue une attaque rapide sur les jambes de la cible, ce qui réduit la vitesse de la cible.

PP: 20

Puissance: 65 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Vous trouverez cette MT dans la partie Bridge Field de la zone sauvage. Vous trouverez une étendue de terre entourée d’eau. Utilisez votre vélo pour vous y rendre et vous trouverez le TM à côté de l’herbe.

TM76: rond (normal)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque la cible avec une chanson. D’autres peuvent rejoindre le Round pour augmenter la puissance de l’attaque.

PP: 15

Puissance: 60

Précision: 100%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 10 000 at au Western Pokémon Center de Motostoke.

TM77: Hex (fantôme)

Description de l’épée et du bouclier: Cette attaque implacable inflige des dégâts massifs à une cible affectée par les conditions de statut.

PP: 10

Puissance: 65 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Dans Sword, vous devrez vous rendre à Ballonlea et entrer dans la dernière maison que vous voyez avant d’aller au gymnase. La femme âgée vous le donnera. Dans Shield, c’est la récompense que vous recevez pour avoir battu le gymnase Stow-on-Side.

TM78: Acrobatie (vol)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur frappe agilement la cible. Si l’utilisateur ne détient pas d’objet, cette attaque inflige des dégâts massifs.

PP: 15

Puissance: 55 kw

Précision: 100%

Où le trouver: Pour obtenir cette MT, vous devrez vous rendre à la boutique Hammerlocke. À l’intérieur, achetez et portez la veste Fire-Type Tracksuite, le Fire-Type Trackie Bottoms, le Fire-Type Sport Rucksack, le Fire-Type Sport Cap et les Fire-Type Sport Sunglasses. Vous devrez également porter la tenue Fire-Gym. Dirigez-vous ensuite vers Ballonlea. Un artiste tient une sculpture de Pikachu dans le coin inférieur gauche de la ville. Il aimera tellement vos vêtements qu’il vous donnera le TM.

TM79: Représailles (combat)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur se venge d’un allié évanoui. Si un allié s’est évanoui au tour précédent, la puissance de ce mouvement est augmentée.

PP: 5

Puissance: 70

Précision: 100%

Où le trouver: Sonia vous donnera ce TM à Hulbury après avoir vaincu la salle de gym de type Water et mangé au restaurant avec Rose.

TM80: interrupteur volt (électrique)

Description de l’épée et du bouclier: Après avoir effectué son attaque, l’utilisateur se précipite pour changer de place avec un Pokémon de fête en attente.

PP: 20

Puissance: 70

Précision: 100%

Où le trouver: Vous gagnez ce TM en gagnant 20 000 points dans une course tout en participant à l’un des Rallyes Rotom de la Zone Sauvage. Vos meilleures chances de le faire sont de terminer l’une des courses les plus longues.

TM81: Bulldozer (sol)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur frappe tout ce qui l’entoure en piétinant le sol. Cela réduit la statistique de vitesse de ceux qui sont touchés.

PP: 20

Puissance: 60

Précision: 100%

Où le trouver: Dirigez-vous vers la section des semences géantes de la zone sauvage. Vous verrez un gros rocher au milieu du champ avec un repaire Pokémon à côté. Le long du mur en face de la tanière, vous devriez voir le TM.

TM82: Electroweb (électrique)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque et capture des Pokémon adverses à l’aide d’un filet électrique. Cela réduit leur stat de vitesse.

PP: 15

Puissance: 55 kw

Précision: 95%

Où le trouver: Vous trouverez ce TM en passant derrière le côté droit du phare à Hulbury.

TM83: Coquille de rasoir (eau)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur coupe sa cible avec des obus tranchants. Cela peut également réduire les statistiques de défense de la cible.

PP: 10

Puissance: 75 kw

Précision: 95%

Où le trouver: Cette MT peut être achetée auprès de l’officiel de la ligue à l’intérieur de la tour de bataille de Wyndon pour 100 000 ₽.

TM84: Slap de queue (Normal)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur attaque en frappant la cible avec sa queue dure. Il atteint la cible deux à cinq fois de suite.

PP: 10

Puissance: 25

Précision: 85%

Où le trouver: Vous devrez vous diriger vers la section Dapple Grove de la zone sauvage pour cette TM. Il y a un repaire Pokémon dans le coin sud-ouest. Vous verrez également un arbre et un journal creux. La MT est dans le journal.

TM85: Snarl (foncé)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur crie comme s’il se moquait de quelque chose, ce qui abaissait le Sp. Atk stat de Pokémon adverse.

PP: 15

Puissance: 55 kw

Précision: 95%

Où le trouver: Cette MT est une récompense pour avoir vaincu la salle de gym Dark à Spikemuth.

TM86: Force fantôme (fantôme)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur disparaît quelque part, puis frappe la cible au tour suivant. Ce coup touche même si la cible se protège.

PP: 10

Puissance: 90

Précision: 100%

Où le trouver: Vous trouverez cette MT dans le Slumbering Weald. Vous ne pourrez y accéder qu’en fin de partie. Traversez la bûche abattue qui traverse la rivière, puis vous finirez par tomber sur le TM au sol.

TM87: Baiser drainant (fée)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur vole les HP de la cible avec un baiser. Les HP de l’utilisateur sont restaurés par plus de la moitié des dégâts subis par la cible.

PP: 10

Puissance: 50

Précision: 100%

Où le trouver: Vous recevrez ce TM pour avoir vaincu le gymnase Fairy à Ballonlea.

TM88: Terrain herbeux (herbe)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur transforme le sol en herbe pendant cinq tours. Cela restaure les PV de Pokémon au sol un peu à chaque tour et augmente les mouvements de type Herbe.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 20000 at au centre Pokémon de l’Est à Hammerlocke.

TM89: Terrain brumeux (fée)

Description de l’épée et du bouclier: Cela protège les Pokémon au sol des conditions d’état et réduit de moitié les dégâts des mouvements de type Dragon pendant cinq tours.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: Vous pouvez acheter cette TM pour 20000 at au centre Pokémon de l’Est à Hammerlocke.

TM90: Terrain électrique (électrique)

Description de l’épée et du bouclier: L’utilisateur électrise le sol pendant cinq tours, alimentant les mouvements de type électrique. Les Pokémon au sol ne s’endorment plus.

PP: 10

Puissance: —

Précision: -%

Où le trouver: You can buy this TM for ₽20,000 at the Eastern Pokémon center in Hammerlocke.

TM91: Psychic Terrain (Psychic)

Sword and Shield description: This protects Pokémon on the ground from priority moves and powers up Psychic-type moves for five turns.

PP: 10

Power: —

Accuracy: –%

Where to find it: You can buy this TM for ₽20,000 at the Eastern Pokémon center in Hammerlocke.

TM92: Mystical Fire (Fire)

Sword and Shield description: The user attacks by breathing a special, hot fire. This also lowers the target’s Sp. Atk stat.

PP: 10

Power: 75

Accuracy: 100%

Where to find it: This TM can be bought from the league official inside Wyndon’s Battle Tower for ₽100,000.

TM93: Eerie Impulse (Electric)

Sword and Shield description: The user’s body generates an eerie impulse. Exposing the target to it harshly lowers the target’s Sp. Atk stat.

PP: 15

Power: —

Accuracy: 100%

Where to find it: This TM is just behind the sign in front of the Battle Tower in Wyndon.

TM94: False Swipe (Normal)

Sword and Shield description: A restrained attack that prevents the target from fainting. The target is left with at least 1 HP.

PP: 40

Power: 40

Accuracy: 100%

Where to find it: You can buy this TM for ₽10,000 at the Western Pokémon center in Hammerlocke.

TM95: Air Slash (Flying)

Sword and Shield description: The user attacks with a blade of air that slices even the sky. This may also make the target flinch.

PP: 15

Power: 75

Accuracy: 95%

Where to find it: You’ll find this TM on the island in the Axew’s Eye section of the Wild Area. It’ll be on the ground between the water and a tree.

TM96: Smart Strike (Steel)

Sword and Shield description: The user stabs the target with a sharp horn. This attack never misses.

PP: 10

Power: 70

Accuracy: –%

Where to find it: You’ll find this TM on route 9. You’ll need to head up a ladder that allows you to go up on your right to find it.

TM97: Brutal Swing (Dark)

Sword and Shield description: The user swings its body around violently to inflict damage on everything in its vicinity.

PP: 20

Power: 60

Accuracy: 100%

Where to find it: You’ll find this TM in front of the Turffield gym on the right side.

TM98: Stomping Tantrum (Ground)

Sword and Shield description: Driven by frustration, the user attacks the target. If the user’s previous move has failed, the power of this move doubles.

PP: 10

Power: 75

Accuracy: 100%

Where to find it: This one’s a little tricky. When you’re on route 10 and Wyndon has just come into view, head up to the right just before the first pine tree. This will allow you to go up a small hill and find this TM.

TM99: Breaking Swipe (Dragon)

Sword and Shield description: The user swings its tough tail wildly and attacks opposing Pokémon. This also lowers their Attack stats.

PP: 15

Power: 60

Accuracy: 100%

Where to find it: You get this TM from Raihan after beating the Dragon gym in Hammerlocke.

Gotta find ’em all!

Now you know where to find all 99 TMs in Pokémon Sword and Shield. You’ll definitely want to consider which ones will be the best moves for the Pokémon in your party. At any rate, having these powerful attacks in your pocket will make it easier to take down opponents and defeat gyms. Good luck on your journey to become the very best trainer in Galar!