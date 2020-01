Épée et bouclier Pokémon: voici les actualités et les dernières mises à jour de Tecnoandroid

Nintendo continue de prendre en charge le nouveau contenu pour Pokemon Sword and Shield avec la préparation des nouveaux Carte d’extension. Ces DLC présenteront de nouvelles lignes d’histoire, de nouvelles terres sauvages à explorer et d’autres tout nouveaux Pokémon légendaires dans le continuum de l’histoire. Chaque pass acheté aura droit à deux extensionsqui devraient arriver respectivement en été et en automne.

Cependant, si vous souhaitez déjà acheter le pass d’extension Bouclier Pokémon ou Épée à l’avance, vous pouvez visiter le Nintendo eShop pour profiter d’un uniforme Pikachu gratuit et d’un uniforme Évoli à enfiler immédiatement dans le match.

Pokémon épée et bouclier: mises à jour sur les passes d’extension

En ce qui concerne les prochaines extensions, nous incluons le synopsis, et commençons par l’île solitaire de l’armure prévue pour juin 2020:

“Préparez-vous à explorer une immense île au large de la côte de Galar, Armor Island! Vous y trouverez une grande variété de paysages naturels, y compris des plages, des forêts, des marécages, des grottes et des dunes! Devenez l’apprenti de l’ancien champion de Galar, la moutarde, qui est également le mentor du champion Dandel. Rencontrez de nouveaux rivaux, perfectionnez vos compétences et maîtrisez de nouveaux styles de combat avec le légendaire Pokémon Kubfu! Vous pouvez également faire l’évolution finale du Pokémon compagnon avec lequel vous avez commencé votre aventure, Rillaboom, Cinderace ou Inteleon, prendre la forme Gigamax et découvrir son nouveau mouvement Gigamax! “

Finissons donc avec le synopsis des Terres enneigées de la Couronne dont la sortie est prévue à l’automne 2020:

“Menez une expédition dans le royaume enneigé de Crown Wasteland et découvrez le mystère du légendaire Pokémon Calyrex qui régnait autrefois sur ces terres. Grâce à une nouvelle forme de jeu coopératif, votre voyage vous permettra même d’explorer les profondeurs des terriers Pokémon, que vous ne pouviez voir auparavant que dans le Raid Dynamax. Vous pouvez même voir des Pokémon légendaires de jeux précédents qui prennent la forme Dynamax sous vos yeux et vous aurez la chance de les attraper! “

