Epic annonce que les jeux gratuits hebdomadaires se poursuivront jusqu’en 2020

Lancé en décembre 2018, Epic Games Store vient de conclure sa première année complète en tant que site Web et lanceur de jeux PC. Pour célébrer sa première année d’activité, Epic a promis de proposer un nouveau jeu gratuit toutes les deux semaines sur sa vitrine, et environ au milieu de 2019, qui s’est transformé en un ou deux jeux gratuits chaque semaine. Alors que le programme devait se terminer en décembre, Epic a annoncé mardi qu’il poursuivrait son programme hebdomadaire de jeux gratuits jusqu’en 2020.

Dans le cas où vous n’êtes pas familier: les jeux gratuits d’Epic sont disponibles pour toute personne possédant un compte Epic Store (qui est également gratuit à créer). Une fois que vous les avez ajoutés à votre bibliothèque, ils vous appartiennent pour toujours. Epic offre un ou deux jeux gratuits chaque semaine, avec de nouveaux jeux qui tournent le jeudi à 8h00 PT / 11h00 HE. La quantité dépend de la note d’un jeu – si un jeu classé M ou PEGI-18 est inclus, Epic offrira un deuxième jeu plus accessible aux plus jeunes.

Epic a distribué 73 matchs depuis le début du programme à la fin de 2018. Jusqu’à présent, ce fut un groupe impressionnant de cadeaux, notamment Subnautica, What Remains of Edith Finch, The Witness, Alan Wake, Celeste, Superhot et bien d’autres. Même si vous n’avez jamais acheté de jeu chez Epic, vous pourriez facilement avoir des dizaines de jeux gratuits dans votre bibliothèque dès maintenant si vous avez réclamé les cadeaux du magasin au cours de la dernière année. Selon Epic, les jeux offerts au cours de la dernière année ont totalisé 1 455 $ en valeur totale.

Sundered: Eldritch Edition, une Metroidvania chaotique, est le jeu gratuit actuel sur Epic. Il est disponible pour réclamer jusqu’à jeudi, quand il sera remplacé par le prochain cadeau, l’aventure de plate-forme Horace.

