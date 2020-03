Epic Games Publishing peut être le meilleur choix pour les développeurs à ce jour

On dirait Epic Games peut être le meilleur choix pour les développeurs de jeux à ce jour, car la société a annoncé la création de sa nouvelle division d’édition Epic Games Publishing. Epic Games publie systématiquement des jeux gratuits dans Epic Store depuis des mois, et bien que certains joueurs ne soient toujours pas satisfaits de la façon dont Epic Games Store fonctionne, beaucoup l’utilisent encore pour jouer à des jeux comme Watch Dogs et The Stanley Parable de cette semaine. sans les payer.

Qu’il s’agisse de plaintes légitimes avec le manque de fonctionnalités de l’Epic Games Store, la fidélité restante aux centres de distribution de jeux utilisés depuis longtemps comme Steam, ou un simple dégoût pour la société qui a créé Fortnite, il semble y avoir une grande partie des joueurs qui ignorent et se moquent encore Epic Games Store, même s’ils ont fait des mouvements assez impressionnants pour aider à faire avancer l’industrie du jeu vidéo. Maintenant, en plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Epic Store, la société espère étendre son influence au monde de l’édition studio.

Comme révélé par Epic Games dans un communiqué de presse, la société a introduit une nouvelle branche de son département de création de jeux vidéo appelée Epic Games Publishing. Cette nouvelle entreprise d’édition offrira aux développeurs un contrôle créatif total sur leurs projets et, surtout, permet aux créateurs de conserver 100% de leurs droits de propriété intellectuelle, ce qui signifie qu’un jeu publié via Epic Games Publishing pourrait théoriquement voir une suite publiée par une autre société. Epic affirme également qu’ils “couvriront jusqu’à 100% des coûts de développement, des salaires des développeurs aux dépenses de mise sur le marché telles que l’assurance qualité, la localisation, le marketing et tous les coûts de publication”. Une fois que le jeu a récupéré le montant de son développement, Epic Games partagera les bénéfices restants avec le développeur 50/50.

Pour aider à lancer leur nouvelle division d’édition, Epic Games a déjà établi un partenariat avec gen DESIGN (développeurs de The Last Guardian), Playdead (développeurs de titres comme Inside et Limbo) et Remedy Entertainment, la société derrière le classique et instantané Control et celui responsable de la création de la série Max Payne. Le directeur de Epic Games Publishing, Hector Sanchez, a déclaré que ces trois développeurs “sont parmi les studios les plus innovants et les plus talentueux de l’industrie, avec de fortes visions pour leurs prochains jeux.” Tim Sweeny, fondateur et PDG d’Epic Games, a déclaré que la société «construisait le modèle d’édition que nous avons toujours voulu pour nous-mêmes lorsque nous travaillions avec des éditeurs». Epic a également annoncé que plus d’informations sur des partenaires et des jeux supplémentaires seront révélées “dans les prochains mois”.

Cette nouvelle entente de publication d’Epic Games est susceptible d’être très attrayante pour les développeurs de jeux, car la possibilité que quelqu’un couvre entièrement le développement d’un jeu coûte 100% tout en offrant une répartition de cinquante à cinquante des bénéfices après coût est une affaire fantastique pour les créateurs. Bien que certains joueurs gardent toujours une rancune contre Epic Games pour une raison ou une autre, si de plus en plus de développeurs comme Remedy Entertainment continuent de pomper des titres fantastiques comme Control et Epic est celui qui le fait, il est probable que l’opinion publique de la société pourrait enfin commencer à se retourner pour le mieux. À l’heure où de plus en plus d’entreprises ferment ou annoncent des retards, cette nouvelle d’une nouvelle division d’édition de Epic Games est une bouffée d’air frais.

