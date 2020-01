Epson dévoile un nouveau mini projecteur laser avec prise en charge Android TV et Netflix

Il n’y a pas beaucoup de projecteurs avec Android TV intégré ⁠ – nous avons examiné Anker Nebula Capsule II et XGIMI Mogo et sommes repartis impressionnés par eux, mais n’avons pas aimé qu’aucun d’eux n’ait de support officiel pour Netflix. Bien que vous puissiez toujours charger l’application mobile Netflix, elle peut être difficile à contrôler et assez risquée. Le nouveau projecteur Epson EF-100 n’est pas tout à fait comparable à ces deux ⁠ – sans batterie, il n’est pas très portable but – mais c’est le premier projecteur Android TV que nous avons rencontré avec le support officiel de Netflix, et c’est assez excitant.

Le projecteur utilise un réseau de microlaser pour atteindre 2 000 lumens de luminosité et une “densité de noir améliorée”. Il évite le problème de projection commun d’un effet arc-en-ciel avec une technologie de projection LCD à 3 puces. L’image s’affiche à 1280 x 800, mais le projecteur accepte des entrées jusqu’à 1920 x 1080. Il dispose également d’un haut-parleur intégré et prend en charge Bluetooth à utiliser avec des écouteurs et des haut-parleurs sans fil.

L’Epson EF-100 devrait être disponible à l’achat à partir de ce mois-ci – disponible en blanc et argent ou en noir et cuivre. Vous pourrez l’acheter auprès d’Epson ainsi que d’autres détaillants au prix de détail suggéré de 1 000 $.