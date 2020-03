Equinix ferme certains centres de données européens face à la crise des coronavirus

Pour éviter la propagation du coronavirus dans ses installations, Equinix a décidé de fermer ses centres de données en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Dans le cadre des mesures de protection contre les coronavirus de l’entreprise, «les visiteurs, les clients, les sous-traitants et les fournisseurs Equinix non critiques ne seront pas autorisés à pénétrer dans les installations IBX» dans ces pays européens.

Dans les autres centres de données d’Equinix à travers le monde, l’entrée se fera uniquement sur rendez-vous bien que les clients aient été invités à «limiter les demandes de rendez-vous dans cette situation sans précédent pour les travaux les plus urgents et les plus critiques».

Le président et chef de la direction d’Equinix, Charles Meyers a rassuré les clients que ses centres de données resteront opérationnels dans une lettre aux clients, déclarant:

«Nous avons activé nos plans de continuité des activités dans le but d’assurer la continuité des opérations tout au long de cette situation, y compris des dispositions pour garantir que tous les centres de données restent dotés en personnel et pleinement opérationnels et que nos IBX sont équipés de l’équipement et des fournitures nécessaires.»

Smart Hands

Au lieu de faire venir des clients et de déplacer leur propre équipement dans ses centres de données, le service «Smart Hands» d’Equinix demande à ses employés d’installer à la place de l’équipement client. Bien que le service entraîne un coût supplémentaire, la société «évaluera les exonérations de frais pour notre service Smart Hands au cas par cas» pour les demandes critiques que les clients ne peuvent pas se permettre.

Les entrepôts d’Equinix seront également fermés et les clients ne seront pas autorisés à récupérer les équipements entrants. Au lieu de cela, le personnel de l’entreprise fera le travail et déplacera tout nouvel équipement vers les racks des clients ou vers une baie de stockage.

Dans son avis sur la question, la société a expliqué que «les clients des armoires sécurisées pourront également continuer à recevoir des expéditions à l’IBX». C’est une bonne nouvelle, car les nuages ​​hyperscales, comme AWS, louent des zones sécurisées dans les centres de données d’Equinix.

Les salles de conférence de la société seront également interdites en raison de ces mesures et pas plus de cinq personnes par partie sont invitées à visiter ses centres de données. Tout ce que ces visiteurs touchent, comme les poignées de porte, sera désinfecté pour empêcher la propagation du virus.

Via le registre