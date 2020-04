Équipement d’exercice à domicile: où trouver des tapis roulants, des vélos d’exercice et plus encore

Nous avons rassemblé les meilleures offres sur les équipements d’exercice à domicile pour vous aider à rester en forme à l’intérieur.

Les gymnases peuvent être fermés et vous ne pourrez peut-être pas sortir dehors aussi souvent que vous le souhaitez, mais cela ne signifie pas que votre forme physique doit en souffrir, et avec le bon équipement d’entraînement à domicile, vous pouvez rester en forme sans mettre les pieds à l’extérieur .

Nous avons recherché les meilleures offres sur une gamme de kits essentiels, y compris des trackers de fitness pour vous garder motivé et enregistrer vos progrès, des tapis roulants et des vélos d’exercice. Nous ajouterons également plus de produits chaque jour, y compris des poids et des bandes de résistance, alors ajoutez cette page à vos favoris et revenez régulièrement.

Gardez à l’esprit que les tapis roulants se révèlent particulièrement populaires en ce moment, et de nombreux détaillants ont complètement vendu. Il existe encore d’excellents modèles, que nous avons arrondis ci-dessous, mais ils tendent à se diriger vers l’extrémité la plus chère du marché. Si vous travaillez avec un budget et que cela ne vous dérange pas de changer vos séances d’entraînement habituelles, vous constaterez que les vélos d’appartement sont une option plus abordable.

Trackers de fitness

Les meilleures offres de tracker fitness

Les trackers de fitness ne sont pas seulement utiles pour courir et faire du vélo en plein air. Bien que vous ne puissiez pas utiliser leurs fonctions GPS à l’intérieur, la plupart des meilleurs trackers de fitness d’aujourd’hui incluent également des programmes pour suivre les activités à l’intérieur, y compris la course sur tapis roulant, l’utilisation d’un vélo d’exercice statique, des séances d’entraînement aérobies et de la musculation.

Fixer des objectifs quotidiens peut être un excellent moyen de rester motivé lorsque vous ne pouvez pas vous rendre au gymnase, et vous pouvez suivre vos progrès à l’aide de l’application d’accompagnement de votre tracker de fitness.

Les meilleures offres Fitbit Inspire HR, Huawei Band 3 Pro, Honor Band 5, Xiaomi Mi Band 4 et Garmin Vivofit 4 d’aujourd’hui

Fitbit Inspire HR Fitness …

Huawei TER-B29 Band 3 Pro …

Bracelet intelligent HONOUR Band 5i

Routeur réseau Xiaomi Mi 4A …

Garmin Vivofit 4 Bundle avec …

Tapis de course

Les meilleures offres de tapis roulant

Un tapis roulant est un excellent moyen d’obtenir du cardio de bonne qualité à l’intérieur, et choisir le bon vous aidera à vous entraîner dans toutes les conditions, longtemps après la fin de la crise actuelle. Ne vous inquiétez plus de l’adaptation de votre entraînement dans des conditions glaciales, des vents forts ou tard le soir.

Il y a beaucoup de facteurs à considérer lors de l’achat d’un tapis roulant. Idéalement, vous devriez essayer différents modèles dans une salle d’exposition avant de faire votre choix, mais comme cela ne sera probablement pas possible dans un avenir proche, vous devrez faire votre choix en fonction de la fréquence à laquelle vous l’utiliserez, de votre espace disponible , votre budget et les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Reebok GT60 One Series | 749,99 £ chez Argos

Les tapis roulants commencent à revenir en stock chez Argos, et ce modèle Reebok premium est maintenant disponible pour livraison dans une grande partie du Royaume-Uni. Il dispose de 15 niveaux d’inclinaison impressionnants et atteint une vitesse de pointe de 12 mph. Il y a même une connectivité MP3 et des haut-parleurs intégrés pour animer les séances d’entraînement en intérieur.

Reebok One GT30 | £ 379.99 chez Argos

L’un des tapis roulants les plus abordables d’Argos est maintenant de retour en stock pour une livraison dans une grande partie du Royaume-Uni. Il offre des spécifications impressionnantes pour le prix, avec une vitesse de pointe de 10 mph, un capteur de fréquence cardiaque dans la poignée, 12 réglages d’inclinaison et un arrêt d’urgence – tous les éléments essentiels.

Life Fitness T3 | 2 795 £ chez Fitness Superstore

Si vous recherchez un tapis roulant comme un investissement à long terme, le Life Fitness T3 pourrait être celui pour vous. Avec une généreuse ceinture de 20 pouces x 60 pouces, il convient aux coureurs de toutes tailles et est équipé de tous les programmes que vous trouverez sur un tapis roulant dans une salle de sport commerciale. Vous avez le choix entre 15 entraînements (collines comprises) et vous pouvez créer quatre profils utilisateur. Compatible Zwift.

JKFitness AeroHike 335 | 1 199 £ chez Fitness Superstore

Pour la marche et la course en côte lorsque vous ne pouvez pas sortir, le JKFitness AeroHile 335 est un choix solide. Il dispose d’une ceinture de 51 x 132 cm, avec des amortisseurs intégrés pour réduire l’impact et un choix de 40 niveaux de gradient. Le refroidissement à une touche réduit automatiquement le gradient à la fin de votre entraînement afin que vous n’ayez pas à jouer avec les commandes.

Vélos d’appartement

Les meilleures offres de vélos d’appartement

Lorsque vous ne pouvez pas sortir sur les routes ou les sentiers, un vélo d’exercice à domicile peut vous aider à rester au top de votre forme physique. Le choix est vaste et, comme pour les tapis roulants, votre choix dépendra en grande partie de la fréquence à laquelle vous prévoyez de l’utiliser, de votre budget et de votre style de conduite. Vous cherchez quelque chose pour des séances de spinning brèves et intenses, ou un vélo d’exercice pour reproduire ces longues randonnées de week-end?

Il existe plusieurs types de vélos d’exercice à considérer: les vélos droits, qui sont un bon choix pour les entraînements à domicile réguliers et sont le meilleur choix si vous êtes nouveau dans le cyclisme ou si vous y revenez simplement; studio d’intérieur ou vélos de spin, qui sont parfaits pour les cyclistes de route passionnés et les sessions de spin intense; et les vélos couchés, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser si vous avez une mobilité réduite.

Impetus IR 6500am | £ 1 499,99 999 £ chez Fitness Superstore

Ce superbe vélo d’appartement allongé offre 16 niveaux de résistance, 10 programmes d’entraînement prédéfinis et un système de résistance magnétique à air doux. Des capteurs de fréquence cardiaque sont également intégrés au guidon, avec un support optionnel pour une sangle de poitrine si vous en avez un. Il y a aussi 500 £ sur le prix de liste.

Vélo couché Schwinn 570R | 599 £ chez Fitness Superstore

Si vous cherchez un vélo d’appartement allongé pour les entraînements en salle, le Schwinn 570R est une excellente option. Il offre 25 options de résistance, et son siège et son dossier réglables vous aideront à rester confortable, avec une bonne posture tout au long de votre conduite. Les statistiques sont nombreuses grâce aux deux écrans LCD et la connectivité Bluetooth vous permet de vous synchroniser avec votre application préférée.

Icône Wattbike | 2499 £ chez Wattbike

La nouvelle icône Wattbike est le premier vélo d’appartement d’intérieur de l’entreprise spécialement conçu pour un usage domestique. Il propose des plans d’entraînement complets, une compatibilité Bluetooth et un siège et un guidon entièrement réglables. Il est disponible pour l’expédition dans deux semaines si vous passez votre commande maintenant.

Poids à la main

Les meilleures offres de poids de main

Un ensemble de poids pour les mains vous aidera à vous éloigner des exercices de poids corporel et à vous pousser un peu plus loin. De nombreux détaillants sont maintenant vendus dans des ensembles adaptés aux débutants, mais il existe encore d’excellentes options si vous savez où chercher. Nous vous recommandons de choisir un ensemble avec une mousse souple ou un revêtement en silicone pour éviter de rayer vos sols et autres surfaces.

Haltère hexagonal York 2kg | 6,49 £ chez Fitness Superstore

Autre excellente option pour les débutants, ces haltères enduits de néoprène sont vendus individuellement, alors assurez-vous d’en ajouter deux à votre panier si vous en avez besoin. Fitness Superstore est l’un des rares détaillants à avoir toujours ces poids populaires en stock, et dans plusieurs tailles différentes.

