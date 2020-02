Compte courant: Equitalia a la possibilité de vider les comptes courants

Après le délai décrit, en l’absence de décisions des contribuables Equitalia peut décider de procéder au recouvrement forcé sur le compte. Cependant, puisqu’il s’agit d’une procédure déjà en vigueur depuis 2005 qui a permis à Equitalia de fonctionner alors comme aujourd’hui, on se demande ce qui changera du passé face à cette folle nouvelle.

La solution au dilemme est simple: Equitalia aura la possibilité d’accéder aux informations bancaires des contribuables de manière plus efficace et détaillée pour comprendre s’il convient ou non d’engager la procédure de forclusion. Un pouvoir nouveau et alarmant qui ne doit pas attendre le temps du judiciaire, ce qui inquiète les associations de consommateurs.

En fait, l’Agence du revenu souhaite préciser que les saisies continueront d’être utilisées dans des situations extrêmes et limitées uniquement aux contribuables qui ont plus d’un compte courant largement suffisant pour couvrir le litige avec l’administration fiscale.