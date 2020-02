Ericsson annule son aide par crainte du coronavirus

Ericsson se retire officiellement du MWC 2020. La firme basée en Suède a révélé ce vendredi dans un communiqué de presse qu ‘** elle ne participera pas au salon de la technologie mobile de Barcelone en raison de l’expansion du coronavirus de Wuhan **.

Après une évaluation interne approfondie des risques, Ericsson a décidé de prendre davantage de mesures de précaution en se retirant du MWC Barcelona 2020, le plus grand événement de l’industrie des télécommunications.

La décision intervient quelques jours après que le LG sud-coréen a annoncé qu’il ne serait pas présent à la Fira de Barcelone lors de l’événement qui débute le 24 février. En outre, la firme chinoise ZTE se passera de votre événement de présentation dans le cadre du MWC 2020, bien qu’il aura son stand habituel dans l’un des pavillons.

Le MWC 2020 continue

“La santé et la sécurité de nos employés, clients et autres parties prenantes sont notre priorité absolue. Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère”, a déclaré Börje Ekholm, président et chef de la direction d’Ericsson. “Nous étions impatients de montrer nos dernières innovations au MWC de Barcelone. C’est très malheureux, mais nous croyons fermement que la décision commerciale la plus responsable est de retirer notre participation de l’événement de cette année.”

La marque a annoncé, en même temps, que les présentations et actualités qu’elle prévoyait d’enseigner dans le cadre de la CMM 2020 seront diffusées lors d’événements locaux dans différents pays.

Au milieu de ce que beaucoup craignent, il deviendra un effet domino et j’ai fini par lester la foire, la GSMA, qui organise l’événement, s’assure que sa célébration est toujours debout et qu’elle prendra les mesures appropriées pour assurer la sécurité des participants.

