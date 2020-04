Erreur Windows 10: comment réparer une panne critique?

Si vous êtes ici parce qu’un écran bleu de la mort (BSoD) avec le message d’erreur Critical_Process_Died est apparu sur votre écran, interrompant votre travail et provoquant le redémarrage de votre ordinateur, alors vous pouvez soupirer de soulagement: nous avons quelques solutions pour vous.

Les BSoD, également appelés erreurs STOP ou codes STOP, font partie du système d’exploitation Windows depuis Windows NT 3.1, qui a été publié en 1993. Considérés par de nombreux utilisateurs comme la partie la plus agaçante du système d’exploitation, ces messages d’erreur spéciaux sont affichés. lorsqu’une erreur système fatale se produit. Son but est d’informer l’utilisateur de la cause potentielle et d’éviter tout dommage au système.

Les causes typiques des BSoD incluent les erreurs logicielles, les mauvais pilotes, la mémoire défectueuse, les problèmes d’alimentation, la surchauffe et l’overclocking, pour n’en nommer que quelques-uns. Il existe plus de 500 codes d’erreur BSoD connus, y compris le code 0x000000EF, qui fait référence à l’erreur Windows 10 Critical_Process_Died.

Lorsque l’erreur Critical_Process_Died se produit dans Windows 10, vous ne voyez qu’un écran bleu avec le message d’erreur suivant:

Votre PC a rencontré un problème et doit être redémarré. Nous collectons des informations sur l’erreur, puis nous redémarrerons pour vous.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rechercher cette erreur en ligne plus tard: CRITICAL_PROCESS_DIED.

Ainsi, vous recherchez l’erreur uniquement pour trouver peu d’informations utiles. C’est là que cet article entre en jeu. Même si vous êtes loin d’être un magicien de l’informatique qui vit sur la ligne de commande, vous pouvez vous débarrasser de ce BSoD embêtant en un rien de temps.

Qu’est-ce qui cause l’erreur de mort du processus critique?

Le système d’exploitation Windows garantit que seules les applications autorisées peuvent accéder à certaines données et parties du système. Lorsqu’un composant Windows critique détecte une modification non autorisée de vos données, il intervient immédiatement, provoquant l’erreur Critical Dead Process.

Dans la plupart des cas, le coupable est un contrôleur défectueux. Par exemple, les pilotes des cartes son sont notoirement bogués, et il en va de même pour certaines imprimantes et cartes d’extension sans fil. Mais parfois, la cause de l’erreur n’est pas immédiatement évidente. Il existe des rapports selon lesquels l’erreur Critical_Process_Died se produit pour les nouveaux propriétaires d’ordinateurs portables, et il n’est pas rare que l’erreur se produise spontanément sur un ordinateur qui fonctionne parfaitement depuis des années.

Il est donc primordial d’adopter une approche plus large et de s’attaquer à plusieurs causes potentielles en même temps. Vous pouvez commencer avec n’importe quelle méthode décrite dans cet article ou essayer une par une, c’est à vous. Nous vous recommandons fortement de tester après chaque étape, afin de savoir quelle solution était correcte.

Comment réparer l’erreur de processus mort critique dans Windows 10?

Des pilotes de périphérique mal écrits aux fichiers système corrompus en passant par les virus et les périphériques de stockage défectueux, les solutions suivantes résolvent tous ces problèmes. Vous n’avez pas non plus besoin d’être un expert en informatique pour les mettre en œuvre: suivez simplement nos instructions et avancez à votre rythme.

Mode sans échec et démarrage propre

Selon la profondeur du problème à l’origine de l’erreur Critical_Process_Died, vous ne pourrez peut-être pas démarrer votre PC. Cela se produit généralement lorsqu’un pilote corrompu démarre dès le chargement de Windows. Si vous ne pouvez pas vous connecter, comment pouvez-vous y remédier? La réponse est simple: entrez en mode sans échec ou effectuez un démarrage propre.

Comment entrer en mode sans échec dans Windows 10:

Essayez de démarrer plusieurs fois jusqu’à ce que vous voyez une liste de trois options de démarrage.

Cliquez sur Dépannage pour voir les options avancées.

Sélectionnez Options avancées.

Sélectionnez Paramètres de démarrage.

Cliquez sur le bouton Redémarrer.

Sélectionnez Activer le mode sans échec.

Si vous pouvez vous connecter, vous pouvez également utiliser un démarrage propre, qui démarre Windows à l’aide d’un ensemble minimal de pilotes et de programmes de démarrage.

Comment nettoyer le démarrage dans Windows 10:

Ouvrez le menu Démarrer et tapez “msconfig”.

Appuyez sur Entrée pour ouvrir l’application Paramètres système.

Accédez à l’onglet Services et cochez l’option Masquer tous les services Microsoft.

Accédez à l’onglet Accueil et cliquez sur Ouvrir le Gestionnaire des tâches.

Désactivez tous les services que vous voyez.

Redémarrez l’ordinateur.

Le mode sans échec et le démarrage minimal doivent corriger temporairement l’erreur Critical_Process_Died, vous permettant d’appliquer les solutions décrites ci-dessous.

Retour à l’état de fonctionnement précédent

En supposant que votre système d’exploitation fonctionne correctement jusqu’à ce que vous ayez installé une mise à jour ou un nouveau pilote, la solution la plus simple pour se débarrasser de l’erreur Critical_Process_Died est de revenir à l’état de fonctionnement précédent.

Vous pouvez soit désinstaller manuellement le logiciel problématique, soit utiliser la restauration du système pour remonter dans le temps et utiliser les sauvegardes créées automatiquement que Windows 10 a gentiment créées pour vous avant chaque mise à jour ou modification majeure du système.

Comment utiliser la restauration du système dans Windows 10

Les pilotes de système vieillissants peuvent faire des ravages sur n’importe quel ordinateur. Certains fabricants de matériel proposent des utilitaires logiciels utiles pour gérer les mises à jour des pilotes, mais la plupart laissent cette procédure critique aux utilisateurs.

Lors de l’achat d’un nouvel appareil, accédez directement au site Web officiel du fabricant et téléchargez les derniers pilotes à partir de la page d’assistance. Évitez les pilotes bêta ainsi que les pilotes non signés des fabricants de matériel avec une réputation douteuse.

Microsoft Driver Verifier peut vous aider à surveiller les pilotes en mode noyau de Windows et les pilotes graphiques pour détecter les appels de fonction illégaux ou les actions qui pourraient corrompre votre système. Cet utilitaire utile fait partie de Windows 10 et vous pouvez le démarrer en tapant “vérificateur” dans une fenêtre d’invite de commandes.

Vous pouvez également télécharger des applications capables de mettre à jour automatiquement tous les pilotes installés à la fois. Il s’agit notamment de DriverPack Solution, SlimDrivers, Driver Easy et autres.

Effectuer des tests matériels

Chaque fois que vous construisez ou achetez un nouveau PC, c’est une bonne idée de tester sa stabilité. Pour commencer, nous vous recommandons de mettre votre ordinateur sous une lourde charge à l’aide d’un outil de test de stress gratuit tel que l’utilitaire HeavyLoad nommé de manière appropriée. Vous voulez que votre ordinateur reste stable indéfiniment sous n’importe quelle charge, sinon, il est temps de tester les composants individuels.

MemTest86 est le logiciel de test de mémoire le plus populaire, qui remonte à 1994. CrystalDiskInfo peut vous aider à tirer parti du système de surveillance S.M.A.R.T. Inclus dans tous les disques durs et disques SSD modernes. Avec lui, vous pouvez afficher les codes d’erreur du disque, détecter une éventuelle défaillance imminente du lecteur, etc. Un programme de surveillance de la température solide, comme Open Hardware Monitor, fournit des informations sur la chaleur ou le froid de votre ordinateur.

Utilisez l’outil de vérification des fichiers système (SFC)

Le Vérificateur de fichiers système, communément appelé SFC, est un utilitaire de Windows qui permet aux utilisateurs de rechercher la corruption dans les fichiers système de Windows et de restaurer les fichiers corrompus. L’utilitaire recherche les fichiers qui relèvent de la protection des ressources Windows (WRP), empêchant le remplacement des fichiers système essentiels, des dossiers et des clés de registre installés dans le cadre du système d’exploitation, comme décrit par Microsoft.

Comment utiliser l’outil SFC pour réparer les fichiers système

Ouvrez le menu Démarrer.

Tapez “cmd”.

Cliquez avec le bouton droit sur le premier résultat (invite de commandes) et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

Tapez “sfc / scannow” et appuyez sur entrée.

Attendez que le processus se termine et redémarrez votre ordinateur.

Rechercher les logiciels malveillants

Avec environ 200 000 nouveaux échantillons de logiciels malveillants publiés chaque jour, aucun ordinateur connecté à Internet n’est vraiment sûr. Bien que les solutions anti-malware modernes offrent un niveau de protection satisfaisant contre les dernières cybermenaces, votre système d’exploitation peut toujours être infecté et vous ne le savez peut-être même pas.

Nous recommandons un scanner de malware à la demande comme Malwarebytes Anti-Malware, AdwCleaner, HitmanPro ou SUPERAntiSpyware. Ces solutions de sécurité avancées peuvent fonctionner en conjonction avec votre antivirus actuel, augmentant les chances d’attraper même les cyberbugs les plus méchants avant qu’ils ne puissent faire de mal.

Gardez à l’esprit que vous devez toujours vous attaquer à la cause profonde de l’infection, et pas seulement y mettre un pansement. Pensez à désactiver Flash dans votre navigateur Web, installez un bloqueur de publicités et évitez de visiter des sites nuisibles remplis de publicités invasives.

Dernier recours: réinstallez votre système d’exploitation

Lorsque tout le reste échoue, il est temps de réinstaller le système d’exploitation. Parfois, il est plus rapide et plus facile de sauvegarder des données importantes et de recommencer à zéro que de passer des heures et des heures à essayer de trouver la bonne solution.

Prenez une clé USB, sauvegardez vos documents, musique, photos, vidéos et tout ce que vous ne voulez pas perdre et trouvez le support d’installation officiel de Windows 10. Laissez le programme d’installation supprimer toute la partition système et terminer la procédure d’installation.

Avant de commencer à installer les pilotes système et vos logiciels préférés, passez quelques heures à utiliser Windows 10 sans aucun supplément pour vérifier que la réinstallation a corrigé l’erreur Critical_Process_Died. Une fois que vous êtes sûr, ajoutez des programmes lentement, en prenant toujours beaucoup de temps pour vous assurer que tout fonctionne comme il se doit.

conclusion

Si vous essayez chacune des méthodes décrites ci-dessus, vous devez résoudre l’erreur Windows 10 Critical_Process_Died en un rien de temps. La bonne nouvelle est qu’une fois que vous le résolvez une fois, il est très peu probable qu’il réapparaisse. De plus, les méthodes décrites dans cet article peuvent être utilisées pour diagnostiquer et résoudre de nombreux autres codes d’erreur BSoD et autres problèmes informatiques.

