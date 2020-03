escroqueries de clients fous, voici comment vous défendre

serrure la Centre d’appel c’est le rêve de tout le monde. Un mot de trop suffit pour nourrir fraude cela vient par téléphone. Des numéros différents appellent plusieurs fois par jour de partout dans le but de nous faire tomber dans des offres et des propositions imaginaires pour améliorer l’aspect économique des services que nous utilisons. Derrière cette voix amicale se cache un piège et nous devons nécessairement défendre nous-mêmes avec toutes les armes à notre disposition. Voici comment éviter les ennuis.

Au revoir Call Center: comment découvrir une arnaque et l’anticiper avant qu’elle n’endommage

la escroqueries téléphoniques sont à l’ordre du jour. Deuxième derrière le phishing tant redouté qu’ils se classent danger aux yeux des utilisateurs sans méfiance. Tout commence par le message de bienvenue de l’opérateur technique en charge de l’appel. Dernièrement, il suffit de dire «Oui“Donner vie au projet frauduleux des responsables des compagnies de téléphone et de services. À ce stade, il est clair que nous devons éviter de renvoyer cette simple syllabe au téléphone. Mais les cas sont variés et il faut en tenir compte points clés:

on vous propose une offre attrayante, cela peut toujours prendre un certain temps et vérifier en ligne si cela existe vraiment;

le modem est inclus avec un modem augmentation de prix mensuellement, vous pouvez demander son élimination car il est désormais gratuit;

quelqu’un veut vos économies en promettant de les doubler, méfiez-vous (si vous voulez faire du commerce, faites confiance aux agences reconnues par la CONSOB);

Ne répondez pas avec la déclaration “Oui“Aux questions, mais plutôt aux synonymes et dérivés de ces derniers;

En cas d’appels des autorités, des douanes ou similaires, raccrochez immédiatement: aucun de ces bureaux ne vous contactera jamais par téléphone pour vous demander vos données personnelles.