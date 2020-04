escroqueries en hausse, attention aux données sensibles

la escroqueries en ligne se développent rapidement et se propagent au détriment de tous les utilisateurs qui risquent de perdre leurs données sensibles. Les principales tentatives de fraude en ligne disparaissent phishing par e-mail, c’est-à-dire: des messages fictifs qui trompent psychologiquement les destinataires et qui exploitent des liens et clonent des pages pour voler des données dont les criminels peuvent profiter illégalement.

Arnaques en ligne: les utilisateurs menacés par les e-mails de phishing!

Les e-mails de phishing sont l’un des principaux tentatives de fraude actuellement utilisé par les cybercriminels pour opérer illégalement en ligne. Ces e-mails à première vue parviennent facilement à attirer l’attention des victimes car ils se caractérisent toujours par un ton attrayant. Mais pour donner une crédibilité apparente, c’est avant tout l’adresse d’origine. Les cybercriminels, en fait, ont l’habitude d’utiliser le nom d’institutions bancaires, d’entreprises et de marques bien connues, mais pas seulement. Les logos et sites des institutions sont également copiés illégalement et exploités pour favoriser le succès de l’arnaque.

En accédant à ces e-mails de phishing, vous remarquerez facilement la présence d’un lien un accès rapide, ou dans certains cas un fichier joint, et l’invitation conséquente à cliquer dessus. En suivant les instructions fournies par les criminels, vous accéderez à un site clone presque identique à celui de la société ciblée. La demande d’accès à ces sites est toujours justifiée par ce qui est nécessaire mise à jour des données sensibles, une mise à jour à éviter absolument, car ce n’est qu’un passage qui permet aux malfaiteurs d’accéder à ces informations très recherchées; qui, dans la plupart des cas, permettent d’accéder aux cartes de crédit et aux comptes courants.

L’attention dans ces cas est essentielle, car une simple surveillance pourrait entraîner la perte de données et d’argent sensibles. En procédant avec prudence, cependant, il est possible de remarquer les détails qui caractérisent le phishing par e-mail et d’éviter d’être trompé.