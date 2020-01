Escroqueries en ligne par e-mail, SMS et messages frauduleux, attention

Initialement, le tentative de fraude en ligne connu sous le nom de phishing, il n’agissait que par le biais de courriers électroniques spécialement créés par des cybercriminels dans le but d’obtenir, par le biais de messages fictifs, les données sensibles des victimes concernées. Aujourd’hui, le phishing continue de figurer parmi les escroqueries en ligne les plus exploitées par les malfaiteurs, qui n’attaquent pas uniquement les utilisateurs par e-mail uniquement. En fait, ils diffusent également souvent des SMS et des messages frauduleux qui attirent l’attention des victimes et les mettent en danger.

Escroqueries en ligne: les courriels, SMS et messages frauduleux peuvent masquer les tentatives de phishing!

Démasquer les tentatives de phishing ne nécessite pas de compétences particulières mais il convient de prendre en compte les stratégies de plus en plus avancées exploitées par les cybercriminels, qui ont la capacité de les faciliter«Identification de l’arnaque. Dans de nombreux cas, en effet, les messages de phishing sont présentés par le biais d’e-mails, de SMS ou de messages frauduleux bien rédigés, qui affichent un graphique fidèle à celui du corps utilisé comme appareil. Il suffit de penser à la publication apparemment publiée par Poste Italiane, et rapportée par la police postale, qui a invité les clients à cliquer sur un lien pour avoir la possibilité de obtenez un iPhone 11 en récompense, mais pas seulement. Des clients de certaines institutions bancaires ont récemment été ciblés par des courriels les informant qu’ils avaient suspendu leur carte de crédit en raison de prétendus problèmes.

Toutes ces communications, qui à d’autres occasions ont également utilisé des SMS pour attaquer les victimes, malgré les détails qui les rendent parfois moins faciles à démasquer, comportent des éléments constants qui agissent comme sonnette d’alarme. Il est fait référence à la demande toujours présente d’insérer / mettre à jour / vérifier vos données sensibles; et l’invitation à continuer en utilisant les liens fournis par les malfaiteurs. N’oubliez pas que les entreprises et les institutions bancaires ne demandent généralement pas d’informations personnelles en ligne pour comprendre la nature du message, et donc l’ignorer, afin de ne pas tomber dans le piège et ne prenez pas de risques.