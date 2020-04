escroqueries qui peuvent vider votre compte courant

Le web est malheureusement parsemé de escroqueries spécialement conçu pour extorquer et voler de l’argent aux petits contribuables, qui se retrouveraient avec même pas un cent sur compte courant, sans s’en rendre compte le moins du monde. la american express elles figurent parmi les cartes rechargeables les plus touchées d’Italie, non pas tant par manque de sécurité, mais par la diffusion généralisée sur le territoire.

Les utilisateurs doivent absolument faire très attention aux e-mails qu’ils reçoivent directement dans leur boîte aux lettres, le risque est en fait de se retrouver devant un email au premier coup d’œil écrit par la société de référence, mais au contraire complètement fictif. Vous avez raison, le criminel mise tout sur l’inexpérience du consommateur final, il pourra masquerade Poste Italiane, en vous envoyant un corps de texte dans lequel des milliers de besoins urgents, comme appuyer sur un lien interne pour changer le mot de passe ou empêcher un accès indésirable par des étrangers, juste pour vous encourager à vous connecter à un site web à l’extérieur.

PostePay: d’énormes risques pour les clients italiens

Ce dernier sera également créé spécifiquement pour l’occasion, l’interface sera exactement identique à l’original, mais il sera enregistré sur un serveur entièrement géré par les criminels; cela signifie que toutes les données inséré dans le portail lui-même sera stocké par le criminel, pour être ensuite exploité ultérieurement à des fins autres que licites.

Le risque est de se retrouver avec le compte courant complètement taré en une seconde, le american express, comme diverses institutions bancaires ou autres cartes rechargeables, sont tous à risque phishing (nom de la procédure et du phénomène), nous recommandons toujours de faire attention et de se rappeler que les entreprises n’envoient jamais de messages de ce type.