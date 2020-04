Eset finance un nouveau test

Les spécialistes des entreprises slovaques MultiplexDX, Lambda Life et ProScience Tech en collaboration avec les virologues du Centre biomédical duAcadémie slovaque des sciences (BMC SAV) a développé un kit de réactifs pour la détection du SRAS-CoV-2 conformément aux protocoles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La phase initiale comprend la production et la distribution de 100 000 tests. La Fondation ESET, en soutien au développement du kit, financera les premiers tests, qui seront reversés à la République slovaque.

Les composants clés ont été fournis par MultiplexDX, une entreprise qui développe et fabrique divers réactifs innovants pour le diagnostic moléculaire. Le test PCR slovaque est actuellement en attente d’approbation par une équipe dédiée de scientifiques de BMC SAV.

D’un première analyse des tests ils présentent une bonne fiabilité et une bonne réponse par rapport aux diagnostics actuellement utilisés. «Cela signifie que notre test est fiable et précis et peut être d’une grande aide dès le stade initial du diagnostic. Nous serons en mesure de réaliser les 100 000 premiers tests PCR en deux semaines », a expliqué Pavol Čekan, fondateur de MultiplexDX.

“En ce qui concerne les procédures d’approbation et d’enregistrement, nous travaillons en étroite collaboration avec l’organisation à but non lucratif CCCT SK, une phase qui nécessitera une estimation d’au moins trois semaines”, a déclaré Adam Andráško de ProScience Tech.

Coronavirus: l’antivirus qui le combat

“La détection du virus consiste dans la collecte d’échantillons, dans l’isolement d’ARN et dans les diagnostics PCR, une phase de ce dernier, qui nous voit directement impliqués”, commente Ivan Juráš de Lambda Life.

“Je suis sûr que l’engagement pris par nos chercheurs sera couronné de succès et que nous aurons suffisamment de tests PCR pour la détection des coronavirus. Cela aidera non seulement notre pays en fournissant les tests nécessaires, mais cela créera également une réserve en cas de pénurie des tests mondiaux », a déclaré Robert Mistrík de l’Unité permanente de crise.

La Fondation ESET a soutenu le développement du test, en fournissant un financement de son Fonds pour les 100 000 premières unités à l’appui du diagnostic et de la prévention de l’urgence COVID-19, tests qui sont donnés aux institutions publiques slovaques. «Lorsque nous avons créé le Fonds, nous l’avons fait pour garantir des diagnostics efficaces à grande échelle, ce qui, selon nous, ne peut être obtenu que grâce à la coopération scientifique. Une situation critique comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui confirme l’importance de soutenir la science en Slovaquie, à laquelle la Fondation ESET se consacre depuis un certain temps “, conclut Richard Marko, PDG d’ESET.

Les tests qui seront produits, y compris les 100 000 premiers kits, sera principalement mis à la disposition des laboratoires de diagnostic sur le marché slovaque. «Nous sommes prêts à coopérer avec les laboratoires publics en répondant avec souplesse et efficacité à leurs besoins spécifiques. Une fois les exigences internes du pays satisfaites, nous pouvons étendre notre offre à d’autres pays qui pourraient avoir besoin de nos médicaments “, ont expliqué les créateurs du test.