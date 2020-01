Espionner les clients Tim, Wind, Tre et Vodafone est un jeu avec ce bug

La connexion 4G est actuellement la norme de télécommunications mobiles la plus populaire et la plus populaire au monde, et nous savons qu’avec l’introduction de la 5G, ne sera utilisé que dans les zones rurales et reculées de la planète.

la 2020 ce sera l’année de la distribution mondiale du réseau à grande vitesse, qui remplacera le précédent. Mais c’est juste 4G que nous voulons canaliser votre attention. En fait, un problème grave ce qui affecte un système interne du code de programmation de connexion, compromettant sa confidentialité et sa stabilité.

Avec l’intervention de la recherche de deux universités mondiales qui ont collaboré aux études, nous pouvons connaître tous les aspects du bogue en question, mais la mauvaise nouvelle est que ce problème ne peut jamais être résolu en aucune façon.

4G: un problème dans la fuite interne compromet sa vie privée

Le problème dont nous vous avons parlé dans les lignes ci-dessus est trois protocoles différents. Cela ne semble pas être un problème à sous-estimer. C’est précisément à travers ces trois niveaux différents que se fonde la sécurité et la stabilité de la connexion de données. Plus précisément, les protocoles permettent respectivement: connexion, déconnexion et échange d’informations entre les différents appareils et entre les réseaux. Les experts ont appelé cette faille comme “ALTEr attack”.

Les scientifiques ont ensuite examiné la norme, essayant d’abord de mener des attaques sur le réseau pour évaluer les risques. En fait, ils ont découvert que les menaces peuvent être actives ou passives, et parmi celles-ci, les attaques doivent également être redoutées DDoS.

Il ne semble pas y avoir de solutions pour contrer ce bogue, donc la seule solution possible pour l’avenir et pour être sûr de ne pas subir de dommages ou d’attaques de toute nature, sera de se convertir au Réseau 5G dès que possible.