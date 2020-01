Espionner les vidéos des clients a fait licencier des employés, selon Ring

La société de sonnette vidéo Ring, une filiale d’Amazon, a déclaré avoir licencié des employés pour avoir espionné des vidéos de clients stockées sur ses serveurs cloud. Bien que les caméras de sonnette soient destinées à une couverture extérieure, la société vend également des caméras pour une utilisation à l’intérieur de la maison…

La nouvelle survient près d’un an après avoir été révélée pour la première fois que Ring avait donné aux employés l’accès aux séquences vidéo des clients de manière étonnamment décontractée.

Les licenciements ont été révélés dans une lettre aux sénateurs obtenue par Motherboard.

Selon une lettre que la société a écrite aux sénateurs et obtenue par la carte mère, la société de caméras de sécurité à domicile d’Amazon, Ring, a licencié des employés pour avoir mal accédé aux données vidéo des utilisateurs de Ring. […]

«Nous sommes conscients des incidents discutés ci-dessous où des employés ont violé nos politiques», lit-on dans la lettre de Ring, datée du 6 janvier. “Au cours des quatre dernières années, Ring a reçu quatre plaintes ou demandes de renseignements concernant l’accès d’un membre de l’équipe aux données vidéo de Ring”, poursuit-il. Ring explique que même si chacune de ces personnes était autorisée à visionner des données vidéo, leur tentative d’accès allait au-delà de ce dont elles avaient besoin pour accéder à leur travail.

“Dans chaque cas, une fois que Ring a été informé de la conduite alléguée, Ring a rapidement enquêté sur l’incident et, après avoir déterminé que la personne avait enfreint la politique de l’entreprise, a mis fin à la personne”, ajoute la lettre. En plus de licencier des travailleurs, Ring a également pris des mesures pour limiter cet accès aux données à un plus petit nombre de personnes, indique la lettre. Il indique que trois employés peuvent actuellement accéder aux vidéos des clients stockées.

La lettre ne révèle pas le nombre d’employés licenciés pour avoir espionné des vidéos de clients, indiquant seulement qu’il y a eu quatre enquêtes et que des individus au pluriel ont été licenciés, mais cela ne signifie pas nécessairement quatre personnes.

La société a également précisé que l’accès illimité aux vidéos par une équipe de recherche basée en Ukraine était limité aux comptes des employés et amis des employés qui y avaient consenti.

