Espoir économique au 21e siècle; fossiles après la tombée de la nuit; et plus – .

Rapprochez-vous des fossiles, des roches et des minéraux lors de l’événement Burke’s Earth NiteLife le vendredi 24 janvier. (Photo par Chris Cunningham / Burke Museum)

– Le musée Burke, récemment rouvert, organise une série complète d’activités pour les personnes de tous âges à venir découvrir. L’un d’entre eux est Burke NiteLife, une série d’événements conçus pour amener les adultes à découvrir le musée dans une atmosphère de fête sans enfants. La première de la série s’appelle Burke NiteLife: Earth et se concentre sur les collections de fossiles, de roches et de minéraux du musée, offrant aux clients des activités pratiques tout en dégustant des boissons et de la musique. NiteLife: Earth a lieu de 19 h à 23 h le 24 janvier.

– “La classe moyenne est en train de mourir.” “La technologie remplace les emplois manufacturiers.” “Il est impossible de se lancer dans une carrière avec un peu plus qu’un diplôme d’études secondaires.” Nous entendons ces sentiments planer depuis un certain temps. Ces messages peuvent nous amener à croire que les choses semblent assez sombres pour la plupart des Américains qui travaillent, mais Adam Davidson pense que le contraire est vrai. Dans son nouveau livre, L’économie de la passion, Davidson expose les raisons d’espérer dans l’économie du 21e siècle en racontant les histoires de personnes qui ont connu un succès inattendu. Davidson, un écrivain pour le New Yorker et un gagnant de Peabody pour sa couverture de la crise financière, parlera de son livre dans le cadre de la série Seattle Arts & Lectures le 22 janvier à 19h30. à Benaroya Hall.

Voici d’autres faits saillants du calendrier .:

Panel sur les perspectives d’investissement 2020: Un panel de capital-risqueurs discutant de leurs prévisions pour 2020 lors de Create 33 à Seattle; 17 h à 20 h, jeudi 23 janvier.

Space.City présente Ronald Rael: Notes des Borderlands: Une présentation sur la technologie utilisée pour construire le mur frontalier au Seattle Central Library Central Location à Seattle; 18 h 30 à 20 h, le jeudi 23 janvier.

Inept socialement: Tech Roast Show: Un spectacle de comédie axé sur l’industrie de la technologie au Hale’s Ales Palladium à Seattle; 20 h à 21 h 30, le jeudi 23 janvier.

Discussion au coin du feu avec Kirby Winfield: Une interview de type chat avec l’investisseur providentiel chez K&L Gates à Seattle, de 12 h à 13 h, le vendredi 24 janvier.

Fondements pour les startups: Construire votre culture en évoluant votre entreprise: Une présentation sur les stratégies pour démarrer avec une bonne culture d’entreprise au Fluke Hall de l’Université de Washington à Seattle; 12 h à 13 h, vendredi 24 janvier.

Fondatrice vendredi avec Madeline Haydon: Une présentation sur l’attraction des investisseurs à l’Atlas Workbase à Seattle; 16 h 30 à 19 h, vendredi 24 janvier.

Je creuse des dinosaures: vol et plumes: Un événement familial sur les fossiles au Burke Museum de Seattle; 10 h à 14 h, samedi 26 janvier.

Lunch and Learn: Tendances du marché: Une présentation sur l’investissement dans les startups de la santé à Cambia Grove à Seattle; 12 h à 13 h, lundi 28 janvier.

Seattle Angel: déconstruction du terrain: Un atelier pour les startups sur la façon de perfectionner votre argumentaire d’investissement chez WeWork à Seattle; 18 h à 20 h, lundi 28 janvier.

La science du scoutisme: Une présentation sur la façon dont la LNH utilise l’analyse pour attirer les membres de l’équipe du Pacific Science Center à Seattle; 19 h à 21 h, le lundi 28 janvier.

Institut des entrepreneurs TiE pour les petites entreprises: Une présentation sur le démarrage réussi d’une petite entreprise à Create 33 à Seattle; 17 h à 19 h 30, le mardi 29 janvier.

Cofounders Connect: fondateur de BitTitan: Une présentation sur la mise à l’échelle de votre entreprise à Atlas Workbase à Seattle; 17 h à 19 h, mardi 29 janvier.

Pour plus d’événements à venir, consultez le calendrier ., où vous pouvez trouver des rencontres, des conférences, des événements de démarrage et des rassemblements de geek dans le nord-ouest du Pacifique et au-delà. Vous organisez un événement? Soumettez les détails ici.