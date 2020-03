Espresso vous-même et économisez 90 $ AU sur le Nespresso Vertuo Plus avec mousseur à lait

Vous cherchez à acheter une machine à dosettes parce que votre café préféré a fermé? Présentation du Nespresso Vertuo Plus – une machine à dosettes pratique et facile à utiliser qui crée une gamme de cafés savoureux qui ne manqueront pas de vous donner le buzz dont vous avez tant besoin le matin.

Le Vertuo de Nespresso est une machine intelligente – ses dosettes recyclables sont livrées avec un code-barres que la machine lit pour adapter la technique de mélange spécifique requise pour faire votre tasse de thé préférée, avec la dosette tournant jusqu’à 7000 fois par minute pour créer une crème incroyablement riche.

Le Vertuo Plus est également livré avec un réservoir d’eau mobile – dans notre examen, nous avons trouvé qu’il était le plus compact et le moins intrusif de toutes les machines que nous avons testées à ce jour, ce qui rend cet appareil parfait pour les petits sur banc.

L’un des seuls inconvénients que nous avons trouvés avec cette machine à dosettes est qu’elle ne fonctionne qu’avec les dosettes Nespresso – celles-ci ne sont pas exactement bon marché, ce qui signifie que cela peut vous coûter un sou pour nourrir votre dépendance quotidienne à la caféine.

Dans l’ensemble, le Nespresso Vertuo Plus est pratique, soigné, fiable, facile à utiliser et il crée de magnifiques cafés avec un minimum d’effort qui est également livré avec un mousseur à lait Aeroccino3. Qu’est-ce que tu attends? Vous pouvez acheter le vôtre directement dans la boutique eBay de Nespresso.

Nespresso Vertuo Plus White Round Top et Aeroccino3 Coffee Machine | 269,00 AU $ (était de 359 $ AU; économisez 90 $ AU)

