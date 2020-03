Essais gratuits de services de streaming à vérifier tout en prenant des distances sociales

Avec l’éloignement social et le Coronavirus occupant une place centrale dans nos vies cette semaine, divers développeurs et services d’applications ont lancé des promotions agressives pour aider à soulager les complications. Apple a également lancé aujourd’hui une grande vente de films, avec une large gamme de packs à prix réduits. Au milieu de tout cela, cela peut être un moment idéal pour explorer de nouveaux services de streaming avec plus sur le marché que jamais auparavant. Si vous vous demandez quels services offrent des essais gratuits et pour combien de temps, nous avons rassemblé toutes les meilleures options ci-dessous avec une ventilation rapide de leurs offres et d’autres détails pertinents. Bien que l’éloignement social puisse être difficile, vous pouvez au moins profiter de contenu gratuit pendant tout ce temps d’arrêt. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Les essais gratuits abondent, n’oubliez pas d’annuler

Avant de plonger dans les meilleurs essais gratuits pour votre plaisir de distanciation sociale, il est important de se rappeler que tous ces services seront automatiquement transférés en abonnements payants. Donc, si vous vous inscrivez pour la première fois et que vous bénéficiez d’un essai gratuit, assurez-vous de définir un rappel pour annuler avant qu’il ne se renouvelle automatiquement et que vous ne payiez plus pendant un mois.

Les meilleurs essais gratuits pour la distanciation sociale

Vidéo Amazon Prime: 30 jours

Amazon Prime Video offre une incompatibilité de contenu original et de séries syndiquées. Bien sûr, avec un abonnement Prime, vous pourrez encaisser sur une large gamme de produits livrés en seulement une journée. En savoir plus ici.

Apple TV Plus: essai gratuit de 7 jours, 1 an à l’achat d’un appareil

Apple TV Plus propose un petit essai gratuit, mais si vous avez acheté un nouveau produit Apple récemment, vous avez probablement déjà payé une année complète. En savoir plus sur cet essai et comment activer votre abonnement ici. Consultez notre guide des derniers contenus sur Apple TV Plus pour en savoir plus.

Disney Plus: essai gratuit de 7 jours, gratuit avec certains forfaits Verizon

Vous pouvez obtenir un essai gratuit de 7 jours pour Disney Plus, ou vous pouvez obtenir un abonnement groupé de 12 mois avec certains plans Verizon.

HBO Now: 7 jours

Regardez les dernières émissions, films et plus de HBO avec un essai gratuit de 7 jours.

Hulu et Hulu Live: essai gratuit de 30 jours, 7 jours pour la télévision en direct

Hulu offre 30 jours gratuits pour son service de streaming qui comprend une large gamme d’émissions de télévision et de films. Pendant ce temps, le service de télévision en direct de Hulu est limité à 7 jours, mais mérite quand même un coup d’œil si vous souhaitez diffuser des chaînes locales.

Netflix: 30 jours

Netflix propose l’un des meilleurs essais gratuits disponibles avec 30 jours complets pour tout ce que le service de streaming populaire a à offrir.

Durée: 7 jours

Tout comme HBO, c’est un excellent moyen de profiter des dernières séries et films originaux d’un service de câblodistribution premium.

Sling TV: 7 jours

Sling TV est l’un des services de streaming originaux conçus pour remplacer un service de câble traditionnel. Vous pouvez bénéficier d’une semaine de service gratuite sur plusieurs chaînes câblées et plus encore.

Starz: 7 jours

Starz propose une semaine de contenu gratuit avant de recourir à un plan d’abonnement complet. Vous trouverez ici des films et des émissions de télévision populaires inclus avec ce service.

