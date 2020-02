Essayez facilement Chrome OS depuis une clé USB

L’exécution de Chrome OS à partir d’une clé USB est la moyen le plus simple de tester le système d’exploitation Google pour les ordinateurs personnels, car cela peut être fait sur des machines Windows, Mac et Linux sans que tous les systèmes soient installés.

Les Chromebooks, fer de lance de la plateforme, continuent de gagner du terrain sur le bureau de l’ordinateur. Plus que ce que Microsoft aimerait et sûrement moins que l’objectif fixé par Google, mais au-delà des chiffres, la réalité est qu’il est devenu une alternative à Windows et macOS et la meilleure vente de ceux basés sur le noyau Linux.

L’acquisition d’un nouveau Chromebook est le moyen d’obtenir la meilleure expérience Chrome OS et plus encore à une époque où ce type de machines – sans atteindre l’offre Windows – s’est débarrassé des complexes et stigmates précédents dans une approche générale vers gamme d’entrée et à faible coût et aujourd’hui, vous pouvez trouver ces machines matérielles avancées comme le Chromebook Samsung Galaxy.

Cette amélioration matérielle; le soutien a été porté à huit ans; les plus grandes possibilités d’utiliser Chrome OS lui-même au-delà d’Internet et du cloud ou la possibilité d’exécuter des applications Android et Linux, est d’obtenir cette plate-forme être de plus en plus attractif et peut étendre ses objectifs au-delà du secteur de l’éducation, à la grande consommation et aux entreprises.

Comment exécuter Chrome OS à partir d’une clé USB

Si vous n’en êtes toujours pas convaincu et que vous souhaitez tester par vous-même les capacités de Chrome OS, l’utilisation d’une installation comme celle que nous allons proposer est le moyen le plus simple de le faire, avec une méthode très similaire à «LiveCD» ou « LiveUSB »que nous utilisons pour tester les distributions GNU / Linux, les outils de sauvetage ou les logiciels malveillants.

Google n’offre pas officiellement un moyen de le faire, mais des développeurs indépendants ont découvert des moyens d’expérimenter le système. Cette pratique Il fonctionne sur les machines Windows, macOS ou Linux, sans avoir à toucher quoi que ce soit à partir de votre système d’exploitation principal.

Prérequis

Les exigences Ils sont vraiment minimes avec ce qui peut être utilisé sur plusieurs millions de machines, neuves ou anciennes. Pour ce faire, vous aurez besoin des éléments suivants:

Un ordinateur avec un port USB qui permet des lecteurs de démarrage.

Un lecteur USB, un lecteur flash ou un autre type de disque, avec une capacité d’au moins 4 Go.

Une application pour décompresser l’image de Chrome OS. Par exemple, 7-Zip pour Windows | Keka pour macOS | p7zip pour Linux. Ils sont tous gratuits. Ou vous pouvez utiliser les outils du système d’exploitation eux-mêmes.

Graveur L’application qui nous permettra de flasher l’image et de créer le lecteur de démarrage pour exécuter Chrome OS à partir d’une clé USB. Il est gratuit et dispose de versions 32 et 64 bits pour Windows, macOS et Linux.

Une fois que les exigences précédentes ont été couvertes, la création de ce type de média est extrêmement simple, comme vous le verrez ci-dessous. pas à pas. Nous allons le faire sur une machine gouvernée par Windows 10 et nous allons utiliser un lecteur flash USB de 32 Go de capacité sur un port USB 3.0. Vous pouvez utiliser celui que vous préférez, mais plus nous avons de vitesse sur la clé USB et meilleure est l’expérience utilisateur. Dans tous les cas, nous perdrons les données stockées dans la clé USB. Faites-en une copie précédente si vous en avez besoin.

Création de médias

– Téléchargez et décompressez l’image de Chromium OS. C’est le projet open source sur lequel est basé Chrome OS. Google ne propose pas de version officielle au-delà de celles livrées aux fabricants pour les nouveaux équipements. La meilleure source alternative est Arnold The Bat, qui offre des images pour les deux machines ARM (que vous verrez comme CARMOS) et x86 pour Intel ou AMD. Ces derniers sont ceux que nous allons utiliser, nous téléchargeons donc l’image intitulée «Camd64OS-20200218010101.img.7z«. C’est le dernier publié la semaine dernière.

Une fois téléchargée, nous extrayons l’image au format .IMG que nous utiliserons. Vous pouvez le faire avec votre décompresseur préféré ou ceux que nous avons proposés ci-dessus.

– Préparez la clé USB. Formatez le disque USB que nous allons utiliser. Sous Windows, c’est très simple à partir de l’explorateur de fichiers. Nous utilisons le format FAT32 et le nommons “ChromeOS” pour faciliter sa localisation. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez formater la clé USB avec l’utilitaire de disque interne, tandis que sous Linux, il est préférable d’utiliser GParted.

– Clignotement de l’image. Une fois le support formaté et inséré dans un port USB de l’appareil, et avec l’image de Chromium OS téléchargée sur notre appareil, il suffit de la flasher avec l’outil Etcher.

C’est aussi simple que de l’exécuter, sélectionnez le chemin où nous avons téléchargé l’image et procédez à son clignotement. Etcher valide le processus d’enregistrement une fois terminé et laissera la clé USB prête à l’emploi.

– Démarrage et utilisation de Chrome OS à partir d’une clé USB. Il suffit de démarrer l’ordinateur et de passer par le BIOS / UEFI pour garantir que le lecteur USB sera le premier à démarrer avant le disque dur ou le SSD interne. De là, nous pouvons utiliser Chrome OS à partir de la clé USB sans interférer avec le système d’exploitation installé sur la machine.

Comment installer Chrome OS sur n’importe quel PC

Bien. J’ai déjà essayé la méthode précédente et j’ai aimé Chrome OS. L’utilisation d’un “LiveUSB” permet aux systèmes d’être exécutés à partir de ce support, mais nous aurons la meilleure expérience avec un installation complète.

Il existe plusieurs façons et elles ne sont pas aussi simples qu’un média en direct, mais si vous le souhaitez, vous pouvez consulter l’article pratique que nous avons proposé sur un guide appelé Chromefy publié par un développeur sur le portail XDA-Developers et qui vous permet d’installer la version complète de Chrome OS sur presque tous les PC ou tablettes. Nous vous rappelons étape par étape si vous souhaitez essayer:

Installez d’abord Chromium OS en préparant un lecteur de démarrage USB actif.

Commencez à partir de l’appareil à l’aide des commandes Linux dans le terminal.

Redimensionnez les partitions de disque. (Gparted recommandé)

Téléchargez une image officielle de Chrome OS pour un appareil avec un matériel similaire sur lequel vous installez.

Vous devrez peut-être utiliser une autre image de récupération de Chrome OS si l’appareil comprend le module de sécurité TPM 1.2 et que vous rencontrez des problèmes de connexion.

Exécutez le script “Chromefy” et d’autres commandes dans le terminal pour installer l’image Chrome OS et réinitialiser manuellement l’appareil.

Ce n’est pas facile, mais si vous voulez l’essayer, Chromefy est téléchargé sur GitHub avec un tutoriel complet étape par étape de son utilisation. Il existe également un groupe de soutien ouvert sur Telegram. En principe, la méthode est destinée à Chrome OS pour occuper l’intégralité de l’ordinateur, bien que le développeur propose également un guide pour l’installer sur des ordinateurs aux côtés d’autres systèmes tels que Windows ou un autre Linux avec démarrage multiple.

Plusieurs méthodes pour utiliser le système Google, bien que si vous ne voulez pas de complications et pour l’instant, vous n’essaierez que le système exécutant Chrome OS à partir d’une clé USB.