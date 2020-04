Essayez gratuitement Google Stadia Pro pendant deux mois

C’est officiel, le géant de Mountain View a confirmé que nous pouvons désormais profiter de Google Stadia Pro gratuit pour une période de deux mois, une promotion qui n’est soumise à aucun type d’engagement.

Comme la plupart de nos lecteurs le savent, Google Stadia est une plate-forme de jeu en nuage qui offre, dans son mode Pro, la possibilité de profitez de jeux triple A en résolution jusqu’à 4K fonctionnant à 60 images par seconde.

Comme c’est une plate-forme de jeu en nuage la lourde charge de travail pour l’exécution du jeu se fait sur les serveurs De la société, nous n’avons qu’à exécuter un petit client qui a un impact minimal sur les performances du système, bien que la connexion Internet joue un rôle clé.

Pour profiter gratuitement de Google Stadia Pro dans des conditions acceptables, nous devons avoir au moins une connexion Internet depuis 35 Mbps, et cela doit être stable, car dans le cas où il présente des instabilités ou des irrégularités dans l’envoi des colis, les jeux ne fonctionneront pas sans à-coups et pourront subir des arrêts, des secousses ou fonctionner directement en sauts.

Comment obtenir gratuitement deux mois de Google Stadia Pro

C’est très simple, il suffit de rentrer sur le site officiel, de s’inscrire et prêt, on va prendre, comme cadeau de bienvenue, abonnement gratuit de deux mois à Google Stadia Pro.

Je vous rappelle que Google Stadia est en train d’évoluer, et qu’en ce moment les résultats qu’ils proposent sont “acceptables”, mais pas aussi bons que prévu. Dans certains jeux, comme Destiny 2 et Doom Eternal, ne parvient pas à rendre en vrai 4K et la qualité graphique est, en général, inférieure à celle trouvée dans les versions pour Xbox One X.

D’autres jeux, comme Metro: Exodus, atteignent une qualité beaucoup plus élevée et le résultat est, en général, plus qu’acceptable, mais n’atteint pas le niveau promis: 4K natif et 60 FPS.

En ce qui concerne la latence, un problème fondamental lorsque nous parlons de cloud gaming, nous avons déjà vu que Google Stadia reste, pour le moment, derrière GeForce Now de NVIDIA.

Avant de terminer je vous rappelle les jeux disponibles sur cette plateforme. Gardez à l’esprit que les deux mois gratuits de Google Stadia ProIls ne comprennent que le service et les jeux gratuits, et que vous devrez acheter le reste.

2K – NBA 2K20, Borderlands 3

Bandai Namco – Dragon Ball Xenoverse 2

Bethesda – Rage 2, Wolfenstein: Youngblood, DOOM: Eternal

Bungie – Destiny 2

Chump Squad – KINE

Codemasters – GRID

Deep Silver – Metro Exodus

Devolver Digital – Collection Serious Sam

Drool – Thumper

Logiciel Giants – Farming Simulator 19

HandyGames – Spitlings

Herringbone Games – Stacks sur Stacks (sur Stacks)

Milestone srl – Monster Energy Supercross: le jeu vidéo officiel 3

Jeux Modus – Mots perdus: au-delà de la page

KOEI TECMO – Attaque sur Titan 2: bataille finale

Rockstar – Red Dead Redemption 2

Sega – Football Manager 2020

SNK – Samurai Shodown

Square Enix – Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider Definitive Edition, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Tequila Works – GYLT

THQ – Darksiders Genesis

Éditions Thunderful – SteamWorld Dig, SteamWorld Heist, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Ubisoft – Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, Tom Clancy’s The Division 2, The Crew 2

Warner Bros – Mortal Kombat 11

Etudes et titres qui arriveront à Stadia (annoncé à partir d’avril

2020):

Berzerk Studio – Just Shapes & Beats

Bethesda – DOOM 2016, The Elder Scrolls Online

Capcom (non spécifié)

CD PROJEKT RED – Cyberpunk 2077

Coatsink – Soyez emballé

Dotemu – Windjammers 2

Electronic Arts (non spécifié)

Forever Entertainment – Panzer Dragoon Remake

Larian Studios – Baldur’s Gate 3

Milestone S.r.l. – MotoGP 20, Monster Jam Steel Titans

Jeux Modus – Rock of Ages 3: Make & Break, Cris Tales

Jeux Necrosoft – Gunsport

Jeux nWay – Power Rangers: Battle for the Grid

Pandemic Studios – Détruisez tous les humains!

Ravenscourt – Relicta

Robot Entertainment – Les orques doivent mourir! 3

Dégâts par éclaboussures (non spécifié)

Square Enix – Marvel’s Avengers, le test de Turing

SUPERHOT – SUPERHOT

Ubisoft – Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters, Monopoly