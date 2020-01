Essence en hausse: les automobilistes ont peur

la coût de la vie pour un italien moyen, cela semble devenir de plus en plus difficile, en particulier à cause de certains choix politiques qui semblent finalement ne pas prendre en compte les personnes qui vivent vraiment dans le pays, mais plutôt les personnes idéalistes qui peuvent survivre même sous la pression constante de l’augmentation de tous. les fronts. Malheureusement que l’Etat italien se déverse dans un grave crise économique ce n’est pas un mystère et un trou dans le bilan de plus de 3 milliards d’euros, les solutions à adopter sont très peu nombreuses. L’une des dernières préoccupations à avoir investi les jours de la population italienne est donc celle concernant l’essence et l’augmentation des coûts qui pourraient survenir, compliquant encore plus les voyages quand ils le sont déjà.

Augmentation du coût de l’essence: cela se produira-t-il vraiment? Attention aux chiffres

Bien que rien n’ait été confirmé, plusieurs rumeurs circulent dans le secteur selon lesquelles, à partir d’un point certifié à partir de 2020, le Réseau de carburant italien sera le protagoniste d’une hausse des prix dans diverses entreprises parmi lesquelles il est possible de compter Eni, Tamoil, IP et Q8.

Selon ce qui a été déclaré par Quotidiano Energia, l’estimation faite sur les augmentations de prix que chacune des sociétés reportera prévoit une augmentation de:

+2 cent de Eni sur GPL;

+1 cent de Tamoil sur diesel et +2 cents de plus GPL;

+3 cent de IP sur GPL, essence et diesel;

+1 cent de Q8 sur les trois produits.

On ne sait pas encore quand cela se produira et si ce seront vraiment les montants avec lesquels les prix augmenteront, en tout cas l’espoir est toujours un.