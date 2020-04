Est-ce Harry Potter? Est-ce Minecraft? C’est Harry Potter dans Minecraft!

25 ans vont bientôt s’écouler depuis Harry Potter, l’incroyable travail fantastique de fiction de J.K. Rowling Il a atteint le grand public sous forme de livre. Puis sont venus les films, le phénomène des fans (l’un des plus notables des dernières décennies) et tout ce qui, depuis et même aujourd’hui, continue de germer autour de la figure magique (jamais mieux dit) du jeune magicien le plus pertinent de la culture contemporaine. Et sans aucun doute la chose la plus surprenante est que sa communauté, l’une des plus actives que j’aie jamais connues, continue de réaliser des projets surprenants, comme celui d’avoir amené tout l’univers de la saga à Minecraft.

Et non, je ne parle pas d’un skin pour votre joueur (comme celui que vous pouvez trouver ici), ou d’une carte qui reproduit l’un des lieux emblématiques de la saga, non. Sorcellerie et sorcier Il s’agit d’un projet dans lequel, au cours de sept années, un groupe de passionnés de Harry Potter a travaillé pour transformer le récit de la pièce en une expérience entièrement interactive dans Minecraft. Une expérience qui commencera, comment pourrait-il en être autrement, avec un hibou mystérieux laissant une lettre à votre porte …

À ce moment précis, une question se pose: je joue depuis longtemps cette merveille en essayant Witchcraft et Wizardy pour écrire cette nouvelle, et je ne sais pas si parler de son contenu pourrait être classé comme un spoiler. Et oui, tant d’années se sont écoulées depuis le lancement des romans et la première des films qu’il est entendu que tout le monde connaît l’histoire. Cependant, il peut y avoir des gens qui le découvriront pour la première fois ici.

Si vous êtes l’un des premiers et que vous vous demandez, oui, bien sûr, vous allez trouver les endroits et les personnages dont vous vous souvenez dans les livres et les films, Ruelle diagonale, où vous devrez vous équiper pour votre premier cours en Poudlard, jusqu’à Gandalf Dumbledore prononçant le discours inaugural du cours, McGonagall vous souhaiter la bienvenue ou chapeau de tri, déterminant quelle sera votre maison en tant qu’étudiant.

Comment être Harry Potter dans Minecraft?

Si vous avez déjà été curieux et que vous souhaitez vous mettre à la place du jeune sorcier, sachez que le processus d’installation n’est pas particulièrement complexe, surtout si vous êtes un utilisateur Windows, mais qu’il faudra un peu plus de travail si vous utilisez d’autres plates-formes, ou si pour une raison quelconque vous souhaitez le réaliser manuellement.

La première chose que vous devez savoir est que ne fonctionnera que dans la version 1.13.2. Gardez à l’esprit que nous parlons d’un développement qui a pris plusieurs années, donc à un moment donné, il a fallu une version du jeu pour y travailler. Cependant, ses créateurs affirment qu’ils travaillent déjà pour le rendre compatible avec la version 1.15.2 (la plus récente à ce jour). N’oubliez pas, oui, que vous pouvez installer différentes versions de Minecraft à partir du lanceur officiel.

De plus, il est fortement recommandé aux joueurs d’utiliser la dernière version stable de Optifine pour MC 1.13.2, que vous pouvez trouver sur ce lien. Ceci résolu, vous n’aurez qu’à vous rendre sur la page du projet Planet minecraft et suivez les étapes indiquées pour le télécharger et l’ajouter à votre installation Minecraft.

Si vous êtes un joueur Minecraft, sûrement Vous aurez déjà remarqué l’interface et, plus précisément, dans les différences de la même chose par rapport à la version normale du jeu. C’est un point important, car la mécanique du jeu change complètement. Ce que vous trouverez lors de l’installation de Witchcraft et Wizardy est une aventure dans laquelle vous pouvez être guidé, mais dans laquelle vous devrez suivre une série d’étapes pour avancer dans l’aventure.

En outre, vous aurez non seulement des missions principalesVous pourrez également interagir avec de nombreuses personnes que vous rencontrerez sur votre chemin et qui vous proposeront des défis supplémentaires. Être Harry Potter fait de vous le phare de nombreuses personnes, qui voudront compter sur vous pour les fins les plus diverses. Le vôtre sera le choix de s’impliquer ou non. Et quel sera le résultat de la prise de l’une ou l’autre décision? Je crains que vous ne deviez y jouer pour le savoir.

Dans tous les cas, et c’est important, gardez à l’esprit que vous devrez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec l’interface du jeu et ses menus. Cet apprentissage est progressif, et le jeu vous montrera des directions et des conseils (en anglais, oui) tout le temps, donc ce n’est pas particulièrement complexe. Faites attention, oui, à tous les messages qui s’affichent, car sinon vous risquez de manquer des informations importantes liées à la gestion des fonctions du jeu. Et sûrement après, vous n’aimerez pas avoir une baguette, avoir appris des sorts et ne pas savoir comment les utiliser, non?

S’il y a quelque chose que j’aime dans Minecraft, c’est de le jouer avec des amis: Mirian, Aura, José, LordSebax … c’est avec eux ou ce n’est pas. J’ouvre généralement le mode solo pour tester les bêtas, faire des tests que je passerai ensuite en multijoueur, etc. Mais, dans ce cas, la possibilité de rentrer dans la peau d’Harry Potter, et aussi de le faire dans un format aventure si bien réalisé, m’encourage à jouer seul. Bien sûr, en fait, et c’est la cerise sur le gâteau, la sorcellerie et Wizardy peut être installé sur un serveur et permet le multijoueur.

Elle ne cessera jamais de m’étonner, au point de me laisser bouche bée, ce que cette entité collective que nous appelons habituellement «la communauté» est capable de faire. Witchcraft and Wizardy en est un parfait exemple, un développement formidable, développé avec beaucoup d’efforts et d’une manière totalement altruiste. Tout cela pour que nous puissions ressentir la magie de nous mettre à la place d’Harry Potter et des espaces de tournée, de parler aux personnages, d’être émerveillé par certaines vues … Je continue d’y penser et cela ne cesse de me fasciner. Et tout ce que je peux penser, c’est merci!