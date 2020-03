Est-ce que cette conception phare Android divulguée est vraiment meilleure que l’iPhone 12? – .

Cela fait près de trois ans qu’Apple a sorti son premier smartphone avec une encoche en haut de l’écran, et ce n’était même pas la première entreprise à lancer un smartphone avec une encoche à l’écran. Cet honneur revient à LG, qui a sorti un smartphone appelé le V10 tout le long du chemin en 2015 qui avait une encoche découpée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Dans cet esprit, l’encoche fait maintenant partie du langage de conception de smartphones depuis près de cinq ans, et pourtant certaines personnes ne semblent toujours pas l’accepter. Quiconque a utilisé un smartphone avec une encoche sait que ce n’est vraiment pas un problème du tout. Vous pouvez vous concentrer dessus au début, mais après un court instant, cela devient juste une partie de l’expérience utilisateur et vous ne le remarquez même pas du tout. De toute façon, rien de très important n’est affiché sur le bord supérieur de l’écran, à l’exception des icônes ou des indicateurs qui peuvent apparaître dans la barre d’état. Inutile de dire que ces éléments sont tous déplacés de chaque côté de l’encoche sur les téléphones dotés d’encoches, de sorte que rien d’important n’est jamais perdu.

Pourtant, il y aura toujours des gens qui détestent ce design d’écran particulier pour smartphone, et 2020 se révèle être une année dont ils devraient profiter. Pourquoi? Parce que tous les fabricants de téléphones Android qui avaient volé sans vergogne la conception de l’encoche de l’iPhone X d’Apple volent désormais le design perforé du Samsung Galaxy S10. Nous avons déjà discuté du fait que la conception perforée n’est vraiment pas meilleure qu’une encoche en termes d’expérience utilisateur, mais beaucoup de gens semblent la préférer car elle supprime moins d’espace physique sur l’écran. Maintenant, l’un des téléphones Android phares les plus attendus de l’année vient de fuir, et il a l’un des plus gros trous que nous ayons jamais vus. Est-ce vraiment mieux que l’encoche qu’Apple réutilisera à nouveau sur ses prochains smartphones de la série iPhone 12? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Le smartphone illustré en haut de cet article est le Huawei P30 Pro. Il a été publié l’année dernière et bien qu’il ne soit pas disponible à la vente par les canaux traditionnels aux États-Unis, il est assez populaire sur les marchés de l’Est. C’est également l’un des smartphones les plus puissants du moment, et il possède l’un des meilleurs appareils photo jamais utilisés sur un téléphone.

Dans cet esprit, ce n’est pas un mystère pourquoi le successeur du téléphone a suscité beaucoup de buzz. Huawei a déjà confirmé qu’il dévoilerait le nouveau P40 Pro avec le reste de sa gamme P40 fin mars, bien qu’il n’ait rien officialisé en ce qui concerne le nouveau design du téléphone. Cela dit, rien ne reste secret depuis longtemps et le design du P40 Pro a déjà été divulgué par Evan Blass.

C’est un téléphone élégant dans l’ensemble et nous avons hâte de voir à quel point ce nouveau système de caméra à quatre objectifs est impressionnant, mais regardez la caméra selfie perforatrice dans le coin supérieur gauche de l’écran. Le téléphone a un énorme trou oblong dans l’écran grâce à deux grands capteurs de caméra frontaux, ce qui signifie que toute la partie de l’écran est complètement inutilisable. Voici un meilleur aperçu du design dans une supposée image en direct du P40 Pro qui vient de fuir sur Baidu:

Maintenant, regardons la conception de l’iPhone 12 qui a fuité, que nous avons vue maintes et maintes fois, qui conserve l’encoche de la gamme actuelle d’iPhone 11 d’Apple:

Donc, je demande encore une fois: la conception perforée du nouveau P40 Pro de Huawei est-elle vraiment meilleure ou pire que celle dont les gens se plaignent encore sur les téléphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple qui sortiront en septembre? Si vous nous demandez, peu importe si une partie de l’affichage manque au milieu du bord supérieur ou du coin. Et comme nous l’avons déjà dit, ce n’est pas grave non plus si l’on considère le fait que les éléments d’interface utilisateur importants qui auraient pu être affichés dans ces zones sont évidemment déplacés vers le côté de l’encoche ou du trou.

L’essentiel est que l’une ou l’autre solution soit parfaitement fine, alors choisissez celle que vous préférez. Jusqu’à ce que les fabricants de smartphones découvrent comment produire en masse des téléphones avec des capteurs frontaux cachés derrière des zones actives de l’écran, nous continuerons à voir ces deux conceptions sur des combinés populaires comme le P40 Pro et l’iPhone 12.

Source de l’image: Karlis Dambrans / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.