Est-ce que Goodfellas est sur Netflix, Hulu ou Prime? Où regarder en ligne

Où peut film de gangster classique Goodfellas être trouvé en ligne et est-il disponible sur Netflix, Hulu ou Amazon Prime? Robert De Niro et Martin Scorsese sont l’un des plus grands duos acteur-réalisateur du cinéma. Commençant par Mean Streets en 1973 et continuant à travers une série de classiques comme Taxi Driver et Raging Bull. Le roi de la comédie de 1982 sera plus tard une grande inspiration pour le Joker de 2019, l’hommage allant encore plus loin en incarnant Robert De Niro dans un rôle de soutien clé.

Il y a de très bonnes raisons de penser que Goodfellas pourrait être leur meilleur travail ensemble. Cette épopée du crime de 1990 retrace l’ascension et la chute du personnage principal Henry Hill (Ray Liotta), qui est séduit par le mode de vie mafieux jusqu’à ce que les bonnes choses s’effondrent inévitablement. De la direction élégante de Scorsese aux performances fantastiques, y compris le tour oscarisé de Joe Pesci en tant que gangster psychotique Tommy, c’est un film presque sans faille. Certains critiques ont estimé que Goodfellas méritait facilement les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur, ce qui a plutôt été attribué à Dances With Wolves et à son directeur Kevin Costner.

Goodfellas n’est pas seulement l’une des meilleures collaborations de De Niro et Scorsese, mais il est considéré comme l’un des meilleurs films de gangsters jamais réalisés. Il a été rendu hommage et parodié sans relâche, ce qui comprend des hochements de tête des Sopranos et des Simpsons. Pour ceux qui souhaitent revisiter le film, malheureusement, il n’est actuellement pas disponible pour le streaming sur des plateformes comme Netflix, Hulu ou Amazon Prime aux États-Unis; le film est cependant disponible sur Netflix pour les abonnés britanniques. Goodfellas est disponible à la location ou à l’achat sur Google Play, YouTube, Amazon et iTunes à partir de 3,99 $.

Après le Casino de 1995, il y a eu une longue période de collaboration entre De Niro et Scorsese. Au lieu de cela, Martin Scorsese a trouvé une nouvelle muse créative dans Leonardo DiCaprio, à commencer par Gangs Of New York, l’épopée désordonnée de 2002, suivie par les acclamés The Departed en 2006, Shutter Island et The Wolf Of Wall Street. Le duo devrait se réunir avec le prochain thriller Killers Of The Flower Moon, décrit par le réalisateur comme son premier western.

Robert De Niro a finalement retrouvé Scorsese pour The Irishman pour Netflix en 2019. Le film a également présenté Al Pacino, Harvey Keitel et Joe Pesci et était une saga passionnante de trois heures qui ressemble à l’aboutissement des précédents films de gangsters de Scorsese. Le film a été salué par acclamations, mais en dépit de 10 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, il n’a réussi à en obtenir aucun. Comme Goodfellas, L’Irlandais sera certainement considéré comme un chef-d’œuvre dans les années à venir.

