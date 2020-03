Est-ce que «Wonder Woman 1984» sautera les cinémas et ira directement au streaming? – .

Wonder Woman 1984 devrait actuellement sortir en salles le 5 juin, mais on ne sait pas si les théâtres seront effectivement rouverts à la date de sortie.

Un nouveau rapport affirme que certains dirigeants de Warner Bros. ont discuté de la vente du film en ligne et de la suppression totale des cinémas, ce que le producteur Charles Roven ne veut pas.

Warner Bros nie ce rapport, déclarant que Wonder Woman 1984 sortira dans les salles.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il n’y a pas si longtemps, un film allant directement à un service de streaming et ignorant complètement une sortie en salle était considéré comme un signe que le distributeur n’était pas sûr que le film réussirait. Dans notre nouvelle réalité – celle où une pandémie virale nous oblige tous à rester à l’écart des lieux publics tels que les cinémas – passer directement au streaming pourrait être la nouvelle norme. En fait, même les plus grands studios y réfléchissent maintenant.

TheWrap rapporte que le président du groupe Warner Pictures, Toby Emmerich et ses meilleurs conseillers discutent actuellement de l’idée de contourner les théâtres et de publier Wonder Woman 1984 à la place. Selon les sources de TheWrap, même la réalisatrice Patty Jenkins et le producteur Charles Roven n’ont pas encore été inclus dans ces discussions.

Les sources affirment que Warner Bros. préférerait toujours publier sa suite de super-héros à succès, mais avec tout ce qui se passe, les dirigeants envisagent une sortie numérique, probablement comme un achat direct au consommateur plutôt que dans le cadre d’un over-the- meilleur service de streaming comme HBO Max. Le souci est que personne ne sait quand les cinémas seront à nouveau ouverts, et même s’ils reviennent plus tôt que prévu, trouver une nouvelle date pour sortir un film sera un défi, car tout le monde dans l’industrie sera en compétition pour le même Rendez-vous.

Pour le moment, Wonder Woman 1984 devrait toujours sortir en salles le 4 juin, mais avec cette date de sortie susceptible d’être déplacée, un initié dit que Jenkins et Roven aimeraient que le film soit lancé en août. Mais même avec un retard de deux mois, les dirigeants craignent que ce ne soit pas une possibilité réaliste.

Contrairement à tout ce qui précède, le président de Warner, Distribution domestique, Jeff Goldstein, a déclaré à TheWrap qu’il n’y avait eu aucune discussion sur le fait de sauter des cinémas. “Nous cherchons à sortir le film en salles, c’est notre plan”, a-t-il déclaré au site. Séparément, Roven a qualifié l’idée de diffuser le film directement sur des plateformes numériques de “ridicule” et a déclaré que la seule façon d’obtenir un “énorme box-office mondial” était de sortir dans les salles.

Warner Bros. a également contacté IndieWire pour confirmer que Wonder Woman 1984 sortira dans les salles peu de temps après la publication du rapport de TheWrap. Nous verrons s’ils chantent la même chanson dans deux mois.

Roven n’a pas tort, et en tant que suite du film le plus rentable d’une réalisatrice solo, Wonder Woman 1984 pourrait facilement être un autre film d’un milliard de dollars. Les calculs pour atteindre ces types de chiffres avec une sortie vidéo à domicile ne correspondent tout simplement pas, mais au moment où tout cela est dit et fait, Warner Bros.peut ne pas avoir d’autre choix que de lancer les dés. Roven comprend cela, mais dit que tant qu’une décision ne doit pas être prise “pourquoi ne pas rester ici aussi longtemps que nous le pouvons et espérer le meilleur?” C’est probablement exactement ce que fera Warner Bros.

Source de l’image: Warner Bros.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.