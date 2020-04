Est-il vraiment difficile de passer de Windows à Linux?

Le passage de Windows à Linux est-il vraiment si difficile? Linux est la grande alternative à Windows sur le bureau de l’ordinateur, étant donné que le passage à macOS vous oblige à acheter un Mac et à passer à un écosystème Apple que les amateurs de logiciels libres comprennent “plus ou moins” comme celui de Microsoft. : logiciel propriétaire et plate-forme fermée.

Chaque fois qu’il y a un grand mouvement dans Windows, comme la fin du support technique de Windows 7, Linux est proposé comme une alternative d’utilisation, étant donné qu’il est vrai que les 400 millions d’ordinateurs avec Windows 7 ne se mettront pas à jour vers Windows 10 et au moins une partie d’entre eux essaierait d’autres choses. en fait, bon nombre des utilisateurs de Linux venaient de Windows à un moment donné.

Cela ne semble pas être le cas. Les statistiques de mars de part de marché de Netmarketshare arrivent et rien ne change. Windows a une part de marché mondiale de 89,21%, ce qui signifie que près de 9 PC sur 10 utilisent les systèmes d’exploitation Microsoft, la plupart de Windows 10 (57,34%), mais une autre partie très importante, Windows 7 (26,23%) et 8.1. Considérant que macOS maintient un quota d’utilisateurs fidèles (entre 6-8% du quota) grâce à l’achat de Mac et que les installations des quelques passionnés qui osent avec Hackintosh sont minimes, Linux n’a plus grand chose chambre pour bouger, le mois dernier juste un 1,36%.

Est-il si difficile de passer de Windows à Linux?

Ceux d’entre nous qui utilisent les deux plates-formes de manière interchangeable savent qu’il existe des développements Linux idéaux pour remplacer Windows 7 sur des machines plus anciennes et que l’installation d’une distribution Linux aujourd’hui est plus facile que jamais, nous ne pouvons pas comprendre que le bureau dispose d’un quota aussi bas et que pas être en mesure de reproduire sa vaste part dans d’autres segments de marché sur les ordinateurs personnels.

Et c’est un gros problème bien que les plus puristes ne semblent pas s’inquiéter. Une si petite part de marché a un impact direct sur une prise en charge matérielle plus faible et moins de nouveaux ordinateurs des fabricants OEM. Cela réduit également l’intérêt des grands fournisseurs d’applications et des grands studios de jeux. C’est le merlan qui se mord la queue et conduit à un manque d’alternatives.

Un fil de discussion sur reddit où les utilisateurs discutent de la Processus de migration Linux ou retour à Windows dans votre cas (même en acceptant ses inconvénients) lorsque le processus ne se déroule pas comme prévu, il est devenu viral et nous met sur la piste de quelques raisons bien connues. Certains d’entre eux commentaient hier notre site soeur muylinux lorsqu’ils ont fait écho aux déclarations d’un développeur bien connu de Canonical et Ubuntu: «Nous n’avons plus besoin de distributions Linux. Arrêtez de faire des distributions et créez des applications ».

De nombreux autres commentaires de reddit vont par le segment des jeux, par le support matériel ou par le fonctionnement même du système. Certains sont des problèmes chroniques, mais d’autres pourraient être résolus par les mêmes utilisateurs à moins qu’ils ne comprennent que Linux est un système différent qui n’offre pas une expérience directe de bout en bout et bien que son utilisation soit plus facile que jamais, cela prend du temps. Comme tous les logiciels.

Nous avons beaucoup publié pour commencer. Dernière version: de Windows 7 à Ubuntu Linux avec un guide canonique officiel. Dans ce scénario, le passage de Windows 7 à Ubuntu (ou à une autre distribution GNU / Linux) est la meilleure alternative pour quitter Windows sans dépenser un seul euro sur une nouvelle machine. Il convient de noter que les exigences matérielles (utilisation minimale et réelle) de Windows sont très similaires à celles requises par un développement comme Ubuntu et aujourd’hui Linux, offre un support matériel étendu au moins pour les principaux composants de la machine.

Si vous voulez essayer, soyez patient, vous voulez apprendre autre chose que Windows et le taureau!