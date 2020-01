Et voici les gagnants du prix CES 2020 d’iMore

Lors de ce Consumer Electronics Show 2020 (CES), nous avons vu l’avenir de la technologie et vu de première main ce qui nous attend cette année et au-delà. Chaque année, les choses s’améliorent encore grâce aux progrès et aux innovations que ces entreprises développent. Après avoir exploré chaque centimètre des kilomètres d’exposants du CES, nous avons choisi six gagnants de nos prix CES annuels en fonction de l’innovation et de la convivialité pour les consommateurs.

Voici les six nouveaux produits annoncés ou lancés au CES qui nous ont séduits et remporté le prix Best of CES cette année.

Le meilleur du CES 2020

Meilleur accessoire iPad

Brydge Pro +

Le tout premier combo clavier et trackpad pour iPad sur le marché.

Depuis qu’Apple a annoncé la prise en charge des périphériques de pointage pour iPadOS 13, les entreprises se sont efforcées de fabriquer des accessoires dédiés pour souris et trackpad pour iPad. Brydge a lancé le Pro + juste avant le CES et nous pensons qu’il fait le meilleur usage de l’espace pour la commodité et la productivité des utilisateurs d’iPad.

Meilleure promotion des technologies de la santé

Withings ScanWatch

Faire progresser notre compréhension de l’apnée du sommeil.

La prochaine gamme de montres intelligentes hybrides de luxe de Withings est livrée avec un capteur spécifique qui, selon nous, en fait le prochain portable le plus important à venir. Ce n’est pas seulement un suivi du sommeil. il s’agit d’un capteur de niveau d’oxygène dans le sang qui détecte les baisses d’oxygène dans le sang et vous permet de savoir si vous devez consulter votre médecin au sujet d’une apnée du sommeil potentielle.

Meilleure utilisation de HomeKit

Eve Cam

Gardez une trace de votre maison sans vous soucier de qui d’autre pourrait être.

Apple a annoncé la prise en charge de HomeKit Secure Video lors du CES en 2019, mais très peu d’entreprises ont réellement tenu leur promesse de la prendre en charge. Eve Systems a lancé la caméra de sécurité intérieure Eve Cam au CES de cette année et elle promet de protéger vos données en utilisant la détection de mouvement sécurisée sur l’appareil et la compatibilité iCloud. Nous l’attendons toute l’année.

Meilleur accessoire iPhone

PopPower

Vous pouvez enfin recharger votre téléphone sans fil avec votre PopSocket allumé.

PopSockets pourrait être considéré comme un phénomène. Ils sont tellement omniprésents que pratiquement tout le monde les connaît. Que détestons-nous à propos de PopSockets? Le fait que nous ne pouvons pas charger nos téléphones sans fil avec eux. Tout change cette année avec le PopPower, qui est un chargeur avec un plongeon au centre pour laisser de la place à votre PopSocket. Il est si populaire qu’il est déjà épuisé.

Le meilleur du fitness

Vélo d’intérieur Bowflex C6

Ça marche avec tout!

Finie l’époque des logiciels exclusifs qui ne peuvent être utilisés qu’avec du matériel spécifique. Avec le nouveau C6 de Bowflex, vous pouvez partager votre entraînement de vélo d’intérieur avec différentes applications, comme Strava, Zwift, Tacx, et plus encore. C’est aussi un joli vélo d’intérieur compact. Idéal pour les petits espaces.

Meilleur accessoire Mac

Linedock pour MacBook Pro 15/16 pouces

Flexibilité multi-ports avec 2 To de stockage.

Linedock a mis à jour sa gamme de stations d’accueil Mac pour être compatible avec le MacBook Pro 16 pouces (il fonctionne également avec le modèle 15 pouces). Avec lui, vous obtiendrez trois ports USB-C supplémentaires, deux ports HDMI, deux emplacements UHS-II et trois ports USB-A. En plus de tout cela, il a un lecteur de stockage SSD de 2 To intégré (vous pouvez passer à encore plus).

Conclusion

Avec autant de nouveaux produits révélés au CES 2020, il est difficile de choisir la crème de la crème, mais ces six produits ont atteint le sommet. Nous sommes heureux de leur attribuer notre première place et sommes impatients de voir ce qu’ils feront pour nous en 2020.