Etailz lève 25 millions de dollars en financement par emprunt pour aider les entreprises à vendre sur les grandes plateformes de commerce électronique – .

(Photo etailz)

Spokane, Wash. La société de commerce électronique etailz, qui aide les marques à vendre sur d’énormes plateformes gérées par des sociétés telles qu’Amazon, Walmart et eBay, vient de lever 25 millions de dollars.

L’injection de trésorerie prend la forme d’un financement par emprunt auprès d’Encina Business Credit. Le PDG Kunal Chopra a déclaré à . qu’Etailz avait opté pour la dette plutôt que pour les capitaux propres parce qu’il voulait atteindre son prochain jalon de croissance sans renoncer à aucune participation dans la société.

PDG etailz Kunal Chopra. (Photo etailz)

Chopra a déclaré que etailz a généré plus de 800 millions de dollars de ventes à vie et qu’il utilisera l’argent supplémentaire pour étendre sa plate-forme pour travailler avec davantage de marchés de commerce électronique. La dernière ronde porte à 100 millions de dollars le financement à vie de l’entreprise.

Josh Neblett a fondé etailz en 2008 en tant que senior de 21 ans à l’Université Gonzaga de Spokane. Trans World Entertainment, société cotée en bourse, a acquis etailz en 2016 pour 75 millions de dollars en espèces et en actions.

La société a commencé en tant que vendeur tiers, mais elle a évolué pour se concentrer sur l’aide aux autres marques pour vendre en ligne. Etailz a servi plus de 4 000 marques et sa clientèle comprend des sociétés telles que 3M, Strider et Bumbo. Etailz offre une variété de services, y compris la gestion de la publicité, le marketing numérique, le suivi des prix et la gestion des stocks.

Neblett a continué à diriger l’entreprise pendant quelques années après l’acquisition avant de partir en 2019. Chopra, dont le curriculum vitae comprend des postes chez Microsoft, Google, Amazon, Groupon et la startup de paris esports Unikrn, est devenu PDG en juillet dernier.

Les ventes de tiers deviennent d’énormes tranches de revenus pour les grands détaillants, a déclaré Chopra, constituant notamment la majorité des ventes de commerce électronique pour Amazon. Chopra voit cette tendance se poursuivre et il pense que ce sera une aubaine pour etailz alors que de plus en plus de marques s’impliquent sur le marché tiers d’Amazon et d’autres plateformes de commerce électronique.

“L’économie d’Amazon est plus favorable sur les ventes de tiers par rapport à la première partie”, a déclaré Chopra. «Nous prévoyons également la convergence des deux plates-formes, où tous les outils disponibles pour les vendeurs propriétaires seront disponibles pour les vendeurs tiers.»

Aujourd’hui, etailz emploie 160 personnes. En 2018, la société a déménagé dans un nouveau bureau de Spokane pouvant accueillir 250 personnes. En janvier 2019, etailz a supprimé 20% de son personnel après que Trans World ait signalé des pertes importantes.

Trans World a également annoncé aujourd’hui la vente de ses magasins de vente au détail de culture pop FYE à une filiale de Sunrise Records and Entertainment.

“En ce qui concerne etailz, nous pensons que la vente, la technologie et la publicité sur le marché n’ont jamais été aussi importantes pour la vente au détail mondiale”, a déclaré Michael Feurer, PDG de Trans World, dans un communiqué. «La sécurisation de la facilité de crédit pour etailz est une première étape positive et importante pour soutenir la croissance d’etailz, qui restera notre priorité pour l’avenir.»