Etailz remporte 5,2 millions de dollars supplémentaires alors que Trans World Entertainment se concentre sur une société de commerce électronique – .

Trans World Entertainment a levé 5,2 millions de dollars pour sa filiale etailz, une société basée à Spokane, dans le Washington, qui aide les marques à vendre sur d’énormes plateformes gérées par des sociétés telles qu’Amazon, Walmart et eBay.

Le financement supplémentaire intervient après que etailz a décroché 25 millions de dollars de financement par emprunt en février dernier.

Trans World Entertainment, société cotée en bourse, a acquis etailz en 2016 pour 75 millions de dollars en espèces et en actions. Trans World Entertainment a déclaré qu’il se concentrerait désormais exclusivement sur etailz.

Le PDG de Trans World, Michael Feurer, a démissionné. La société a également annoncé un conseil d’administration reconstitué. Tom Simpson, co-fondateur et ancien président d’etailz, rejoindra le conseil d’administration, en plus de Jonathan Marcus, PDG d’Alimco.