Étapes pour désactiver la mise sous tension automatique de votre Apple Watch

Les premiers modèles d’Apple Watch à paraître manquaient d’une caractéristique importante, qui est un affichage à allumage automatique, mais cela a changé avec l’Apple Watch Series 5, qui comprend un écran à oxyde polycristallin à basse température. Cette nouvelle fonctionnalité ne devrait pas affecter la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch, cependant, nous vous expliquerons comment désactiver la mise sous tension automatique de votre appareil.

Dans cet article, nous vous montrerons certaines des raisons pour lesquelles l’Apple Watch est meilleure que toutes. Cliquez simplement sur le lien et vous découvrirez pourquoi c’est un excellent gadget.

Premiers pas

Pour désactiver facilement l’allumage automatique, vous devez commencer par appuyer sur la couronne numérique de l’Apple Watch. Vous devez être en mesure de trouver la section Localiser et appuyez sur l’application Paramètres. L’icône ressemble à une roue dentée, connue sous le nom de paramètre Apple Watch Tap.

Vous devez faire défiler vers le bas puis sélectionner “Écran et luminosité”. Pour ce faire, vous appuyez sur l’option “Toujours activé” ou toujours activé. Pour le désactiver, vous devez appuyer sur le bouton à côté de “Toujours activé” et de cette façon, vous pouvez facilement vous débarrasser de cette fonction.

Alternativement, vous pouvez laisser l’écran toujours allumé et activer la section “Masquer les complications sensibles”. Ces paramètres ne vous permettront pas de désactiver l’écran Apple Watch, mais vous pouvez empêcher l’affichage d’informations privées lorsque l’écran n’est pas complètement actif.

Désactiver la mise sous tension automatique depuis l’application Watch sur votre iPhone

De même, vous pouvez également désactiver l’écran toujours actif d’Apple Watch via l’application “Watch” sur votre iPhone. Pour pouvoir le faire, il vous suffit d’ouvrir l’application «Watch» depuis votre écran d’accueil. Pour que vous puissiez le trouver, vous devez utiliser la recherche Spotlight d’Apple et vous trouverez facilement l’application.

Pour commencer dans cette configuration, vous devez faire défiler vers le bas puis sélectionner “Écran et luminosité”. Dans l’application Apple iPhone Watch, vous devez appuyer sur l’option Affichage et luminosité, puis sur «Toujours activé». Dans l’application Apple iPhone Watch, vous devez appuyer sur l’option Toujours activé.

Vous devez sélectionner le commutateur à côté de “Toujours activé” afin de désactiver l’affichage permanent de l’Apple Watch. C’est ainsi que vous pouvez à nouveau activer l’option “Masquer les complications sensibles” au cas où vous souhaiteriez que l’Apple Watch n’affiche pas d’informations privées. Ceci lorsque l’écran n’est pas complètement actif.

Ces paramètres sont très simples et vous permettront de toujours garder vos informations en sécurité si vous préférez. Cela dépendra de vos goûts. Il convient de préciser que le fait que l’écran reste toujours allumé ne videra plus votre batterie. Ce paramètre ne devrait donc pas vous inquiéter.

Cependant, pour de nombreuses personnes, il est plus confortable d’avoir leur écran sans lumière ni luminosité et qu’il reste sans allumage automatique. Tout est une question de confort et de réponse à vos besoins.

Partagez-le avec vos amis!