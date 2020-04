Êtes-vous tenté par la PS5 et la Xbox Series X ou allez-vous continuer à jouer sur PC?

Sony et Microsoft ont déjà présenté, dans une plus ou moins grande mesure, sur PS5 et Xbox Series X, deux consoles de nouvelle génération qui représentent une très grosse amélioration en termes de matériel par rapport à PS4 et Xbox One mais cela, néanmoins, ils ne supposent pas un si gros saut si on les compare avec un PC milieu de gamme.

Cette réalité a une explication, et c’est que la PS4 et la Xbox One utilisent du matériel qui a été considéré milieu de gamme en 2013En d’autres termes, ils ont eu un cycle de vie énorme et leurs composants ont été surmontés à de nombreuses reprises. Par contre, la PS5 et la Xbox Series X utilisent des composants de nouvelle génération, bien que ceux-ci soient disponibles depuis un certain temps dans le monde des PC.

Par exemple, les deux consoles utilisent un processeur Zen 2, une architecture qui est déjà sur le marché grand public depuis un certain temps (Processeurs Ryzen 3000), et aura un cœur graphique Radeon RDNA 2. Cette architecture n’est pas encore disponible dans le secteur des PC, mais elle apporte les mêmes innovations qui sont disponibles depuis un certain temps dans la série NVIDIA GeForce RTX 20: le traçage de rayons accéléré par matériel , shader à taux variable, shaders maillés et autres technologies intégrées à DirectX 12 Ultimate.

PS5 et Xbox Series X sont deux PC consolidés

C’est la meilleure façon de définir les deux consoles, même s’il est vrai qu’elles ont des composants semi-personnalisés et qu’elles auront, comme cela s’est produit avec la génération actuelle, un plus grand degré d’optimisation. Les kits de développement permettront une utilisation optimale de vos ressources au niveau matériel, et de grandes études ils les prendront comme point de départ lors de la création de vos nouveaux jeux.

Il ne fait aucun doute que cela finira par faire une différence significative, à tel point qu’un PC équivalent peut être presque dans un rapport 1: 1 sur PS5 et Xbox Series X ne pas pouvoir déplacer les jeux au même niveau que ceux-ci. Pensez-vous que nous exagérons? Eh bien, pas du tout, arrêtez-vous de penser, pendant un moment, comment Red Dead Redemption 2 fonctionnerait sur un PC équivalent à Xbox One et vous laisserez des doutes.

L’optimisation, la simplicité d’utilisation et le fait de ne pas avoir à se soucier de l’extension du matériel sont ce qui encourage de plus en plus les joueurs PC à faire le saut vers les consoles, et l’arrivée de cette nouvelle génération pourrait donner un coup de fouet à cette “fuite” d’utilisateurs. Naturellement, une carte graphique avec prise en charge du lancer de rayons et hautes performances coûterait, si les rumeurs sont vraies, à peu près les mêmes que PS5 et Xbox Series X.

Personnellement, je ne vois pas les consoles comme un substitut au PC, du moins dans mon cas, mais en complément, une réalité qui n’a pas changé depuis que j’ai eu mon premier PC, un Pentium 133 MHz, et qui ne changera pas avec l’arrivée de PS5 et Xbox Series X. Je continuerai à garder le PC comme plate-forme principale, et je n’en achèterai qu’un de ces deux consoles si leurs jeux exclusifs m’encouragent à le faire.

Maintenant c’est votre tour, êtes-vous tenté par la PS5 et la Xbox Series X ou allez-vous continuer à jouer sur PC? Les commentaires sont les vôtres.