Étui pour clavier Logitech Combo Touch avec trackpad pour iPad 7

Hier, j’ai mis la main sur la toute nouvelle offre de boîtier de clavier pour iPad 7: le boîtier de clavier Logitech Combo Touch avec Trackpad. Cet étui à 149,95 $ dispose d’un trackpad intégré pour profiter du nouveau contrôle du curseur dans iPadOS 13.4.

Si vous possédez un iPad de 7e génération (test), c’est l’un des accessoires les plus utiles que vous pouvez acheter en dehors de l’Apple Pencil. Logitech vend également une version de son nouveau boîtier de clavier pour l’iPad Air 3. Assurez-vous de vous abonner à . sur YouTube, et regardez notre examen pratique complet à l’intérieur pour les détails.

Caractéristiques

Pavé tactile multipoint intégré

Touches rétroéclairées

Rangée complète de touches de raccourci iPadOS

Béquille multi-angle intégrée avec inclinaison de 50 degrés

Quatre modes d’utilisation optimisés pour la saisie, la visualisation, la lecture et l’esquisse

Porte-crayon Apple (1re génération) / porte-crayon Logitech

Connecteur intelligent pour l’alimentation et la connectivité

L’étui de protection couvre l’avant, l’arrière et les côtés de l’iPad

Également disponible pour iPad Air 3

149,95 $ prix

Déballage et configuration

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez les deux parties qui composent le boîtier du clavier: un couvercle de protection et la partie clavier qui se fixe magnétiquement au bas de l’iPad.

Revue vidéo: Logitech Combo Touch Keyboard Case

L’installation de l’étui pour clavier Logitech sur l’iPad 7 est aussi simple que d’aligner correctement la tablette avec le couvercle de protection arrière et d’appuyer de manière à ce que les bords qui entourent l’iPad le verrouillent en place.

À partir de là, il suffit de fixer le clavier à la partie Smart Connector de l’iPad. Vous vous retrouverez avec un étui à clavier qui enferme et protège complètement l’iPad à l’intérieur.

Béquille multi-angle

Logitech comprend une béquille multi-angle intégrée au capot de protection arrière. La béquille, qui comprend une résistance, peut être réglée jusqu’à un maximum de 50 degrés pour aider à obtenir des angles de vision optimaux.

La béquille fonctionne très bien pour une utilisation sur table, et peut également faire un travail assez décent pour vous permettre de taper du type. Les faibles angles de vision nécessaires pour une position de frappe confortable peuvent entraîner une expérience de frappe au tour moins qu’optimale, mais avec quelques ajustements à ma position assise, j’ai pu la retirer assez bien.

De toute évidence, vous ne vivrez pas une expérience de saisie de tours aussi bonne qu’avec un ordinateur portable traditionnel comme le MacBook Air, mais en affinant le support réglable, vous pouvez le faire fonctionner.

La prise en charge des connecteurs intelligents est excellente

L’une des meilleures caractéristiques du Combo Touch est son inclusion de contacts afin de profiter de l’une des nouvelles fonctionnalités de Smart Connector de l’iPad 7. La prise en charge du connecteur intelligent sur l’iPad 7 permet aux utilisateurs d’alimenter et de coupler instantanément des périphériques tels que le clavier intelligent d’Apple et le boîtier de clavier tactile Combo de Logitech.

La présence du connecteur intelligent signifie que vous n’aurez jamais à vous soucier de l’appariement Bluetooth feuilleté ou des piles à l’intérieur du clavier à court de jus. Le clavier est alimenté directement par l’iPad 7 lui-même, ce qui simplifie considérablement le processus d’utilisation d’un clavier externe.

Polyvalence

Logitech a conçu le Combo Touch Keyboard Case d’une manière qui permet aux utilisateurs de profiter de quatre modes d’utilisation différents. Il existe le mode standard pour la saisie, un pour la visualisation, un mode de lecture et un mode d’esquisse. C’est une autre façon de dire que les étuis du clavier se plient et s’ajuste de différentes manières pour faciliter la tâche en cours.

Une autre fonctionnalité intéressante est le support Apple Pencil / Logitech Crayon intégré. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai égaré mon crayon Apple au fil des ans, donc j’apprécie de pouvoir le stocker directement dans l’étui du clavier.

La protection a un prix

Le Combo Touch de Logitech protège non seulement l’avant et les côtés de votre iPad, mais il protège également l’arrière. En fait, l’iPad entier est entièrement protégé, coin à coin, lorsque le boîtier est fermé.

Bien sûr, une telle protection se fait au prix d’un ensemble mince et équilibré. L’iPad 7 est un appareil assez mince en soi, mais lors de l’ajout du Logitech Combo Touch, il se transforme en un boîtier relativement lourd qui est beaucoup plus épais que le même iPad lorsqu’il est couplé au clavier intelligent d’Apple.

Le boîtier ajoute également une quantité importante de poids à l’emballage, pesant plus que l’iPad lui-même à 1,43 livres. Couplé à l’iPad 7 de 1,07 livre, c’est un poids total de 2,5 livres. Pour mettre ce poids en perspective, le MacBook Air 2020 pèse 2,8 livres.

Pour ceux qui aiment l’idée d’avoir un clavier et un trackpad alimentés par Smart Connector, mais qui ne peuvent pas dépasser le volume, il est possible d’utiliser uniquement la partie clavier de l’emballage sans l’étui de protection arrière.

L’inconvénient d’un tel choix est que vous devrez utiliser quelque chose pour soutenir l’iPad car vous perdez la béquille réglable. Dans l’exemple de la vidéo, j’ai utilisé le Slope de WipLabs, qui est un excellent support complet pour iPad.

Je pense que je pourrais m’en tirer en utilisant le boîtier sans clavier Logitech Combo Touch Keyboard en l’utilisant simplement dans la maison, mais je voudrais probablement à la fois la protection et la béquille réglable fournies par le couvercle arrière lorsque vous êtes en déplacement.

Caractéristiques du trackpad

La caractéristique clé qui sépare l’étui clavier Logitech Combo Touch des autres étuis clavier iPad 7 est son inclusion d’un trackpad intégré avec prise en charge des gestes multi-touch. Avoir une telle fonctionnalité intégrée signifie que vous n’avez pas besoin de compter sur un Magic Trackpad ou une souris magique Bluetooth externe pour utiliser la nouvelle fonctionnalité de curseur impressionnante dans iPadOS 13.4.

La surface supérieure du trackpad semble être en verre, tout comme le trackpad que vous trouverez dans un MacBook, mais la surface est bien inférieure à celle que vous trouverez sur un Mac. Il peut se sentir un peu à l’étroit lorsque vous avez l’habitude d’utiliser un Magic Trackpad autonome ou portable.

Une autre grande différence entre ce trackpad et celui que l’on trouve sur les ordinateurs portables Apple modernes a à voir avec la saisie par clic. Parce qu’il utilise une conception de plongeoir mécanique, un clic sur la surface provoque le déplacement physique du trackpad afin que l’actionnement du clic s’enregistre.

Vidéo connexe: utilisation du contrôle du curseur dans iPadOS 13.4

Les pavés tactiles des ordinateurs portables Apple modernes sont à l’état solide, de sorte que le clic est simulé et le pavé tactile lui-même ne bouge pas lorsqu’il est cliqué. Le gros avantage des trackpads à semi-conducteurs est qu’il n’y a pas de zone morte, ce qui signifie que vous pouvez cliquer n’importe où sur la surface pour enregistrer un clic.

Avec un trackpad mécanique, comme celui du Logitech Combo Touch, vous trouverez des zones mortes près du haut, car le mécanisme de clic est positionné près du bas. En effet, cela rend la zone de clic moins utilisable.

Pour cette raison, je recommande fortement d’activer le commutateur Tap to Click dans Paramètres → Général → Trackpad. Cela vous permettra de taper simplement sur la surface pour enregistrer les clics, ce qui offre une surface plus utilisable pour cliquer.

Dans l’ensemble, je suis un grand fan d’avoir un trackpad qui est toujours là et prêt à l’emploi. Comme je l’ai noté dans notre aperçu pratique des principales fonctionnalités du trackpad dans iPadOS 13.4, la prise en charge du curseur sur l’iPad permet un contrôle plus précis. L’édition de texte est plus facile, car vous n’avez plus besoin de toucher l’écran et la navigation dans le système d’exploitation est facile grâce aux gestes du pavé tactile multipoint.

Pendant mon temps pratique, j’ai remarqué quelques bugs avec le trackpad Logitech Combo Touch. Nous espérons que cela sera résolu via l’application compagnon LogitechControl qui facilite les mises à jour faciles du firmware.

Par exemple, lors du défilement de longues pages dans Safari, je remarque un «glissement» lors de l’utilisation du défilement à deux doigts. Cela provoque l’arrêt brutal de la page, le curseur se déplaçant à la place. Et lorsque vous utilisez le clic secondaire à deux doigts pour un clic droit, le geste ne peut parfois pas être enregistré.

Ces deux bugs sont ennuyeux, mais aucun d’eux ne se produit assez fréquemment pour que je ne veuille pas utiliser le trackpad. Encore une fois, ce sont probablement des problèmes qui peuvent être résolus via une mise à jour du firmware à l’avenir.

Expérience clavier

Le Logitech Combo Touch dispose de touches bien espacées qui fournissent suffisamment de rétroaction tactile et de déplacement des touches pour pouvoir taper confortablement un contenu long.

Les touches du clavier sont également rétro-éclairées, ce qui facilite la saisie dans des environnements faiblement éclairés. Le rétroéclairage du clavier peut être contrôlé directement à partir de la ligne de fonction, qui comprend également d’autres touches de raccourcis iPadOS, telles que la possibilité d’accéder à l’écran d’accueil, de régler le volume, d’appeler la recherche Spotlight, etc. Au total, il existe quatre niveaux de rétroéclairage différents à partir desquels à choisir.

LogitechControl, l’application compagnon susmentionnée pour faciliter les mises à jour du micrologiciel, comprend les paramètres de contrôle du rétroéclairage du clavier. Via cette application compagnon, vous pouvez changer la durée du rétroéclairage de 5 secondes à 60 secondes et modifier la vitesse à laquelle les lumières s’estompent après l’inactivité.

Prise de .

Étant donné que vous obtenez un clavier rétroéclairé alimenté par Smart Connector et un trackpad intégré avec prise en charge des gestes multi-touch, ajouter toutes ces fonctionnalités à votre iPad pour seulement 149,95 $ semble être une très bonne affaire.

Le plus gros inconvénient de l’étui pour clavier Logitech Combo Touch est le volume, ce qui est idéal pour protéger votre iPad 7, mais c’est un peu trop. Si vous êtes déterminé à rester mince et léger, vous pouvez essayer d’utiliser le clavier sans son étui, mais vous perdez la fonctionnalité de la béquille dans le processus.

Cela étant dit, ce clavier a aiguisé mon appétit pour la solution officielle Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro. Ce clavier semble ajouter des fonctionnalités similaires sans beaucoup de volume supplémentaire que nous voyons ici, mais il double également le prix et nécessite un iPad Pro beaucoup plus cher pour l’utiliser.

Si vous possédez un iPad 7 et que vous cherchez à tirer pleinement parti de la prise en charge du trackpad dans macOS, je pense que l’étui pour clavier Logitech Combo Touch est un choix solide. C’est un excellent moyen de transformer votre iPad 7 en un appareil proche de la fonctionnalité d’un ordinateur portable. Il est encombrant lorsque vous utilisez le capot arrière, mais si vous pouvez dépasser le volume, je pense que la plupart des propriétaires d’iPad 7 seront très satisfaits.

Qu’est-ce que tu penses? Décrochez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées et observations.

