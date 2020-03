Étui robuste en cuir Nomad Intro pour AirPods Pro

Aujourd’hui, le célèbre fabricant d’accessoires Nomad présente un nouveau lot de housses pour AirPods Pro. L’Active Rugged Case arrive dans le prolongement des autres offres de la marque annoncées plus tôt cette année. Cependant, cette fois-ci, nous obtenons une conception plus rugueuse et dégringolante conçue pour protéger contre les activités plus ardues où votre boîtier pourrait être heurté, gratté ou meurtri. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails, y compris les prix et la disponibilité, sur les dernières nouveautés de Nomad.

Nomad dévoile un boîtier robuste pour AirPods Pro

Nomad s’appuie à nouveau fortement sur son écurie de cuirs tannés pour cette nouvelle version. Cette fois, la coque Active Rugged est enveloppée d’un «cuir naturel résistant à l’eau qui repousse facilement l’eau». Nomad promet que son cuir fait mieux que la concurrence grâce à un design ultra-résistant qui protège des rayures et des éraflures, tout en «garantissant que votre étui conserve son apparence dans le temps».

Si vous avez vu les versions précédentes de Nomad, vous savez que ses boîtiers AirPods sont destinés à être aussi proches que possible de la coque, sans ajouter trop de volume. Cela se poursuit avec le nouvel Active Rugged Case, qui comprend également une découpe pour que le voyant lumineux puisse briller.

Voici quelques fonctionnalités marquantes de l’annonce d’aujourd’hui:

Conçu pour donner à votre AirPods Pro un nouveau look classique mais audacieux. Cet étui robuste en deux pièces dispose d’un tube de lumière optique pour l’indicateur de charge LED et d’un point de fixation de longe pour une dragonne en option. Construit avec un cuir hydrophobe et résistant à l’eau, Active Rugged Case repousse l’eau, ce qui le rend parfait pour protéger vos AirPods des éclaboussures inattendues, des entraînements en sueur et de toute autre aventure.

Nomad rend disponible aujourd’hui sa nouvelle coque Active Rugged pour AirPods Pro dans votre choix de deux couleurs. Les acheteurs pourront choisir entre le noir ou le marron avec un 34,95 $ prix en détail. En savoir plus ici.

Prise de 9to5Toys

Nomad développe ces accessoires de haute qualité depuis des années. Nous avons examiné divers cas, bandes et chargeurs au fil des ans, tout en aboutissant généralement à un consensus à chaque fois. Ce qui me passionne le plus ici, c’est la possibilité d’éviter les rayures sur mon boîtier AirPods Pro.

Je possède maintenant deux générations d’AirPods, et dans les deux cas, ils se sont avérés difficiles à garder propres. Et cela vient de quelqu’un qui travaille à domicile. Je ne peux pas imaginer la difficulté si vous sortez travailler tous les jours ou deux dans un gymnase public régulièrement. Le prix de 35 $ n’est pas trop rude et les matériaux sont de qualité supérieure.

Source: Nomade

