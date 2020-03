Étuis officiels pour iPhone en vente 24 $, plus MacBook Pro, plus

Les meilleures offres de jeudi incluent de nouvelles baisses de prix sur les étuis officiels Apple iPhone, ainsi que des démarques sur les MacBook Pro 13 pouces et les bandes Apple Watch. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Économisez sur les étuis iPhone officiels

Amazon propose à nouveau des remises sur les étuis officiels d’Apple pour iPhone, ainsi que sur les modèles de dernière génération et les modèles plus anciens. Vous pouvez également économiser sur iPhone 11 / Pro / Max et XS / Max. Les offres commencent à 24 $, et vous pouvez trouver le lot entier ici.

Le MacBook Pro 13 pouces amélioré d’Apple bénéficie d’une remise

Amazon propose le MacBook Pro 13 pouces mis à niveau d’Apple 2,4 GHz / 8 Go / 512 Go pour 1 699 $. C’est une économie de 300 $ par rapport au taux courant et à un match du plus bas historique d’Amazon. Le MacBook Pro 2019 d’Apple comprend un clavier redessiné, l’écran Retina habituel, la barre tactile et les fonctionnalités Touch ID, ainsi que la connectivité Thunderbolt 3 et plus encore. Consultez notre examen pratique pour en savoir plus. C’est un excellent appareil pour les utilisateurs prosommateurs qui cherchent à créer du contenu en déplacement, à modifier des images et à gérer des tâches supérieures aux activités quotidiennes habituelles.

Offres Apple Watch Band à partir de 6 $

Amazon propose des bandes de sport Apple Watch tierces de différentes couleurs 6 $. À titre de comparaison, vous payez généralement jusqu’à 10 $ pour différentes couleurs. L’accord d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente. Optez pour un pack de 3 à partir de 16 $ US et économisez davantage, ce qui apporte une grande valeur et est de 1 $ de moins que notre mention précédente. Ces bandes de sport sont fabriquées en «silicone souple» et présentent un design comparable aux options officielles d’Apple, pour une fraction du prix. Ce sont les bandes Apple Watch les plus vendues sur Amazon, ce qui en fait un achat facile si vous souhaitez passer à un nouveau style.

