eufyCam 2 HomeKit Secure Video prend désormais en charge

Il y a de bonnes nouvelles si vous possédez l’eufyCam 2 d’Anker: la prise en charge tant attendue de HomeKit Secure Video (HSV) est désormais déployée dans la dernière mise à jour du firmware.

Apple a d’abord répertorié l’eufyCam 2 comme l’une des caméras de sécurité devant récupérer HSV en novembre de l’année dernière…

À ce moment-là, un seul appareil photo l’offrait immédiatement, mais Apple a dit qu’il viendrait à cinq autres appareils photo.

Les premiers appareils HomeKit Secure Video sont désormais disponibles avec le firmware bêta, à savoir le Logitech Circle 2. Les sites Web d’Apple répertorient les eufyCam 2, eufyCam 2C, Netatmo Smart Indoor Camera, Netatmo Smart Outdoor Camera et la Robin ProLine Doorbell comme ayant annoncé la prise en charge prochaine de HomeKit Vidéo sécurisée.

iMore a repéré la mise à jour du firmware.

La prise en charge d’Eufy pour la fonctionnalité a été dévoilée pour la première fois sur scène lors de la Keynote WWDC 2019 d’Apple, mais n’est pas arrivée avec l’eufyCam 2 lors de sa sortie l’automne dernier. La mise à jour, qui est déployée automatiquement pour les propriétaires d’eufyCam 2 sans aucune invite, amène la caméra à la version 2.5.9 du micrologiciel (version 1.0.64.20200227 du sous-système). Les utilisateurs peuvent également utiliser l’option de mise à jour du micrologiciel dans l’application eufy Security pour vérifier manuellement la disponibilité.

Les mises à jour du micrologiciel prennent parfois un peu de temps pour être déployées partout, donc si vous ne le voyez pas aujourd’hui, il est probable que vous l’obtiendrez au cours des prochains jours.

Nous avons expliqué précédemment les avantages du HSV.

HomeKit Secure Video est conçu pour remédier à la principale faiblesse de sécurité avec la plupart des caméras intelligentes d’aujourd’hui. Afin de détecter des personnes et de reconnaître des visages, la plupart des caméras téléchargent votre flux vidéo dans le cloud et y effectuent l’analyse. Cela signifie que la vidéo non cryptée est stockée sur le serveur de quelqu’un d’autre, ce qui représente une cible savoureuse pour les pirates.

Avec HSV, toutes les personnes, animaux et véhicules sont détectés localement, sur votre propre iPad, HomePod ou Apple TV, et seule la vidéo cryptée est envoyée aux serveurs cloud d’Apple.

La situation est cependant compliquée par le fait que les caméras supplémentaires ont une forme plus basique de compatibilité HomeKit, ce qui signifie que le support Siri et les actions déclenchées par le mouvement, mais pas HomeKit Secure Video. L’eufyCam 2 a reçu un support de base HomeKit en janvier.

