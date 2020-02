Eurocom redessine le concept d’ordinateur portable, 16 Go de SSD dans 2,5 kg de poids

Si vous êtes toujours en déplacement et que l’espace de stockage de votre ordinateur portable n’est jamais suffisant, Eurocome a la solution pour vous, en fait a récemment présenté ses ordinateurs portables mis à jour avec un nouveau modèle de SSD.

Le type de SSD en question est le SSD NVMe M.2 4 To, qui, dans les PC portables Eurocome, peuvent être combinés jusqu’à un maximum 4 souvenirs, pour une quantité incroyable de 16To de mémoire de stockage.

Un peu de spécifications

Selon ce qui est ressorti des différents tests, le SSD NVMe M.2 4 To Sabrent Rocket utilisés par l’entreprise informatique, ils sont capables d’offrir une vitesse d’écriture / lecture d’environ 6 fois plus élevé aux SSD SATA3 normaux, normalement plus fréquents sur le marché et montés à bord de solutions connues, telles que MacBook Pro 16, arrivant à 3000 Mo / s contre environ 500 Mo / s du SATA.

La particularité de ces nouveaux PC est la capacité d’héberger jusqu’à 4 de ces SSD en seulement 2,5 kg, un poids certes important mais justifié par des performances qui ne sont clairement comparables à aucun autre ordinateur portable du secteur.

Un parfait exemple est le NightSky RX15 , qui contient toutes les possibilités énumérées ci-dessus avec la possibilité d’en héberger une à l’intérieur Nvidia RTX 2070 standard, un CPU Intel Core i9 9980HK et jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 SODIMM 3200 MHz, Certainement des composants aux performances exagérées.

Le NightSky RX15 est donc le candidat idéal pour tout type d’utilisateur, grâce à la possibilité d’accueillir le matériel de son choix et grâce à une fonctionnalité qui le rend unique, en fait il est l’un des rares PC actuellement sur le marché à permettre remplacement des composants à l’intérieur, car ils ne sont pas soudés sur la carte mère.