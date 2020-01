Eve dévoile sa nouvelle caméra vidéo sécurisée HomeKit Eve Cam pour le CES 2020

Eve a annoncé une toute nouvelle caméra d’intérieur conçue exclusivement pour Apple HomeKit Secure Video au CES 2020.

Dans un communiqué de presse, Eve a déclaré:

Eve Systems a annoncé aujourd’hui la révolutionnaire Eve Cam, la toute première caméra intérieure conçue exclusivement pour Apple HomeKit Secure Video, conçue à partir de zéro pour protéger vos données. Avec HomeKit Secure Video, l’activité détectée par une caméra compatible comme Eve Cam est analysée en privé par votre hub domestique (Apple TV ou HomePod) en utilisant l’intelligence de l’appareil pour déterminer si des personnes ou des animaux domestiques sont présents. Lorsqu’une activité importante est détectée, vous et toute personne avec qui vous partagez votre HomeKit Home recevrez une notification riche qui vous permet de visualiser le clip directement depuis l’iPhoneLockScreen. La vidéo enregistrée peut être visionnée pendant dix jours à partir de l’application Accueil. Il est stocké en toute sécurité gratuitement dans les comptes cloud pris en charge et ne compte pas dans votre limite de stockage.

Eve Cam a plusieurs modes différents, par exemple, elle peut se désactiver lorsque tout le monde est à la maison. Vous pouvez également définir différentes notifications de mouvement ou lorsque des personnes ou des animaux domestiques sont détectés. Il a un champ de vision de 150 degrés et filme de la vidéo 1080p. Il a également une vision nocturne infrarouge et un microphone et un haut-parleur intégrés pour que vous puissiez parler aux gens à la maison. Il a une base réglable et peut être installé à peu près n’importe où. Vous avez juste besoin d’un iPhone ou d’un iPad avec iOS 13.2 ou version ultérieure, d’un HomePod ou d’une Apple TV et d’un plan de stockage iCloud de 200 Go. Eve Cam arrivera début avril 2020 et coûtera 149,95 $.

Eve a également confirmé que sa nouvelle Eve Water Guard sera lancée le 7 février 2020. Water Guard est un détecteur de fuite compatible avec HomeKit qui peut déclencher une alarme s’il détecte de l’eau. Il est livré avec un câble de 6,5 pieds qui détecte l’eau et est au prix de 79,95 $.

Enfin, Eve a confirmé que sa deuxième génération d’interrupteurs intelligents Eve Energy fera également ses débuts le 4 février pour seulement 39,95 $.