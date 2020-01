Eve Water Guard, le détecteur de fuites compatible avec HomeKit est maintenant disponible

Voici quelque chose que vous ne voyez pas très souvent, un accessoire HomeKit annoncé il y a seulement quelques semaines au CES est effectivement disponible à l’achat avant sa date de sortie annoncée. The Eve Water Guard, dont la sortie était prévue le 11 février, est désormais disponible sur Amazon aux États-Unis et directement depuis la boutique en ligne d’Eve.

La sortie de l’Eve Water Guard est remarquable car il s’agit du premier capteur de fuite d’eau compatible HomeKit qui se branche sur une prise électrique, offrant une protection sans avoir à se soucier de changer les piles. Le capteur est également le premier accessoire HomeKit à utiliser un câble pour la détection de l’eau, permettant au cerveau de l’opération d’être éloigné des points chauds potentiels.

Comparé à d’autres appareils avec détection basée sur des points, Eve Water Guard surveille de grandes surfaces de votre pièce grâce à son câble de détection de 6,5 pieds / 2 m fourni qui sert de capteur sur toute la longueur – et si cela ne suffit pas, vous pouvez l’étendre jusqu’à à une incroyable 490 ft / 150 m. Cela signifie que tous les coins et recoins de votre pièce sont surveillés, ne laissant aucun endroit pour fuir ou nager sans être détecté.

Le câble du capteur inclus mesure 6,5 pieds de longueur et il peut être étendu jusqu’à 490 pieds pour une couverture maximale. L’ensemble du câble du capteur est capable de détecter les fuites, ce qui signifie qu’une pièce entière pourrait être couverte si vous le souhaitez. Si de l’eau est détectée, le Water Guard alertera ceux qui se trouvent dans la zone avec une puissante sirène de 100 décibels, ainsi qu’avec un voyant LED rouge clignotant.

La prise en charge de HomeKit se présente sous la forme de notifications qui peuvent être envoyées aux appareils connectés en cas d’alerte. Le Water Guard utilise Bluetooth Low Energy pour un couplage rapide et facile directement avec HomeKit, mais il nécessite un concentrateur HomeKit, tel qu’une Apple TV ou HomePod pour recevoir des notifications en dehors de la maison.

Étant donné qu’Eve Water Guard est compatible avec HomeKit, il peut également fonctionner avec d’autres accessoires que vous pourriez déjà avoir pour améliorer la portée de ses alertes. Les ampoules peuvent être réglées pour tourner une couleur spécifique si une fuite est détectée, ou un haut-parleur peut être réglé pour jouer une tonalité d’alerte encore plus forte, tout au long des automatisations.

Pour plus de tranquillité d’esprit, le Water Guard peut également vous envoyer des alertes périodiques pour tester ses fonctionnalités via l’application Eve for HomeKit. Et juste au cas où votre détecteur de fuite déclenche sa sirène pendant que vous êtes loin de chez vous, l’application permet également de le faire taire à distance.