Événement Apple March rumeur: iPhone 9 et plus attendus

Comme nous l’avons détaillé il y a quelques semaines, de nombreuses preuves suggèrent qu’Apple pourrait planifier un événement médiatique au printemps. Maintenant, un rapport du site de rumeurs iPhone allemand iPhone-Ticker suggère qu’Apple prévoit un événement spécial pour la fin du mois de mars.

Le rapport cite des sources directement liées à Apple et indique que l’événement “aura lieu fin mars”. La date la plus probable suggérée par le rapport est le mardi 31 mars. À partir de là, Apple aurait publié l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2) le vendredi 3 avril.

Apple a organisé des keynotes en mars au cours des dernières années. L’année dernière, Apple a organisé un événement le mardi 25 mars consacré au dévoilement de services tels que Apple News +, Apple Card et Apple Arcade. En 2018, Apple a organisé un événement le mardi 27 mars consacré à l’éducation et aux nouveaux iPads.

Si Apple organise un événement médiatique cette année le 31 mars et sort l’iPhone 9 le 3 avril, nous nous attendons également à ce que iOS 13.4 soit publié au cours de la même semaine. iOS 13.4 comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le partage de dossiers iCloud Drive, de nouveaux autocollants Memoji et bien plus encore.

Comme nous l’avions spéculé le mois dernier, il y a beaucoup d’annonces qu’Apple pourrait intégrer dans un discours de mars cette année. En plus de l’iPhone 9 souvent répandu, des rapports suggèrent qu’Apple travaille sur un iPad Pro mis à jour pour ce mois de mars, ainsi que des trackers d’articles de type tuile appelés AirTags.

Pendant ce temps, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a également déclaré qu’Apple avait un nouveau bloc de charge sans fil, des écouteurs Bluetooth haut de gamme et de nouveaux MacBook avec des touches de commutation de ciseaux dont la sortie est prévue au premier semestre de cette année. Vraisemblablement, ces annonces pourraient être faites lors d’un événement en mars.

Le rapport d’aujourd’hui devrait être traité avec un certain scepticisme, mais le calendrier s’additionne certainement bien: événement Apple le 31 mars, nouvelles versions logicielles le 1er avril et nouveau matériel le 3 avril. Que pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

