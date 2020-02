événement de lancement demain 24 février 2020 en direct

Les nouvelles des dernières heures ont confirmé que le colosse Sony présentera la diffusion en direct sur sa chaîne YouTube demain lundi 24 février 2020 le nouveau smartphone de la gamme Xperia.

Je vous rappelle que le smartphone en question devait être présenté lors du Mobile World Congress à Barcelone. Maintenant, le rendez-vous, puisque le congrès a été annulé en raison de la peur du coronavirus, se tiendra en ligne. Découvrons tous les détails ensemble.

Sony Xperia sera présenté en direct sur YouTube demain 24 février 2020

Enfin le colosse a décidé de rompre le retard et d’annoncer que le nouveau Xperia sera présenté en streaming en direct sur la plateforme YouTube, demain lundi 24 février 2020. Les dernières craintes d’indiscrétion le Xperia 5 Plus, ou une variante du Xperia 5. Le smartphone a fait la une des journaux en début d’année, suivi plus tard de la diffusion d’images et du rendu vidéo.

Par rapport à son prédécesseur, comme nous l’avions également prévu il y a quelques semaines, la variante Plus de Xperia 5 devrait en avoir un écran plus grand et un compartiment photographique qui comprend un capteur ToF. Les caractéristiques techniques qui sont apparues jusqu’à présent voient un écran 6,6 pouces OLED, une triple caméra arrière et une caméra frontale de 8 mégapixels.

Nous verrons presque certainement la présence du lecteur d’empreintes digitales positionné sur le bord latéral et un double haut-parleur avant. La prise audio 3,5 mm ne manquera pas et sera positionnée sur le bord supérieur. Pour le moment, nous ne savons pas exactement combien d’appareils la société a l’intention de lancer, même si il y a quelques semaines les rumeurs du couloir parlaient bien 7 smartphones Xperia. Il suffit d’attendre demain pour le savoir !!!!.