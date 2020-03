Événement reporté au 19 mai – .

(Photo . / Taylor Soper)

À la lumière des récentes recommandations des responsables de la santé de l’État de Washington concernant le coronavirus, l’événement des . Awards – initialement prévu le 26 mars au Museum of Pop Culture de Seattle – a été reporté au 19 mai.

La santé et la sécurité de nos clients, de notre personnel et de nos fournisseurs sont primordiales, et nous avons suivi de près la situation au cours des derniers jours. Nous continuerons à suivre et à rendre compte de cette situation en évolution rapide, et vous pouvez lire la couverture continue de . de l’épidémie de coronavirus ici.

Pour ceux qui ont acheté des billets pour les récompenses, nous transférerons automatiquement votre billet à la date du 19 mai. Si vous ne pouvez pas participer le 19 mai, veuillez nous envoyer un e-mail à events@..com et nous vous rembourserons.

Nous sommes impatients de rassembler la communauté pour célébrer les meilleurs innovateurs, entrepreneurs et hommes d’affaires du Pacifique Nord-Ouest.

À mesure que la situation évolue, nous suivrons les mesures recommandées par les responsables des départements de la santé du comté de King et de l’État de Washington.

Les recommandations standard du CDC à l’intention du grand public pour aider à prévenir la propagation de maladies respiratoires telles que COVID-19 sont les suivantes:

Évitez les contacts étroits avec les personnes malades.

Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées.

Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool qui contient au moins 60% d’alcool si le savon et l’eau ne sont pas disponibles.

Restez à la maison lorsque vous êtes malade.

Couvrez votre toux ou éternuez avec un mouchoir, puis jetez le mouchoir à la poubelle.

Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchés.

Les ressources informationnelles comprennent:

Si vous avez des questions concernant les . Awards ou d’autres événements, veuillez nous contacter à events@..com.