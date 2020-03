Événements de mars annulés, de nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles

Niantic a reporté les événements Pokémon Go et Harry Potter: Wizards Unite March Community Day en mars en raison de préoccupations concernant COVID-19. Dans un communiqué, la société a déclaré que la sécurité de ses joueurs est “une priorité absolue”. En conséquence, en plus d’annuler des événements, Niantic facilite la lecture de Pokémon Go à la maison.

Les deux titres, ainsi que Ingress, sont conçus pour jouer à l’extérieur tout en se promenant, en explorant les zones locales et en faisant équipe avec d’autres personnes. C’est l’opposé de ce que les gens devraient faire face à une pandémie.

Pokémon Go, vous pouvez également jouer depuis chez vous

Pendant les journées communautaires, la situation empire, car le jeu récompense les joueurs qui font face à des défis en groupe lorsqu’ils se promènent dans les centres urbains. «La sécurité de notre communauté de joueurs est notre priorité absolue. COVID-19 nous met au défi, nous et le monde, de nous adapter. Nous nous concentrons sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités et expériences qui peuvent être appréciées dans un environnement individuel “, écrit Niantic.

En plus d’annuler les événements de mars, Pokémon Go permet désormais aux joueurs d’acheter 30 Encens pour 1 PokéCoin uniquement. Cet encens, qui agit comme un appât pour attirer les Pokémon dans votre position, va maintenant durer une heure, au lieu des 30 minutes habituelles. De plus, les distances pour faire éclore un œuf ont été divisées par deux.

Si vous avez de la chance et que vous habitez près d’un Pokéstop, vous pourrez obtenir régulièrement plus de cadeaux. Ces nouvelles règles sont en vigueur “jusqu’à nouvel ordre” et nous espérons qu’elles resteront en vigueur tant que les autorités indiqueront qu’il existe un risque.