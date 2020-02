Événements Pokemon Go de février 2020, y compris un nouveau Pokémon légendaire et brillant, etc.

Février est officiellement arrivé, et le développeur de Pokemon Go Niantic a décrit tous les événements qu’il a alignés pour son jeu mobile à succès ce mois-ci. En plus de la dernière journée communautaire, qui aura lieu le 22 février et mettra en vedette un Pokémon voté par les joueurs, ce mois-ci verra le lancement du nouveau Pokémon Gen 5, d’un nouveau Legendary, et plus encore.

Tout d’abord, Niantic déploiera un autre nouvelle série de quêtes de recherche spéciale tournant autour de Team Rocket. Comme pour les quêtes de recherche spéciales précédentes, cela aboutira à une bataille avec Giovanni, et si vous pouvez le vaincre, vous aurez une chance de capturer un nouveau Pokémon légendaire Shadow: Shadow Raikou.

Niantic propose également un nouvel ensemble de tâches de recherche sur le terrain en février, ainsi qu’un nouvelle récompense pour une percée en recherche. Chaque fois que vous réalisez une percée dans la recherche ce mois-ci, vous aurez une chance d’attraper le nouveau Pokémon Woobat de 5e génération. De plus, la Gen 5 Legendary Tornadus fera ses débuts dans les batailles de raid à partir du 4 février.

Du 7 au 10 février, Niantic organise un Événement de célébration de Sinnoh. Pendant ce temps, les Pokémon originaires de la région de Sinnoh apparaîtront dans la nature beaucoup plus fréquemment, et les œufs de 7 km que vous obtiendrez pendant l’événement écloseront exclusivement dans certains Pokémon Sinnoh tels que Budew, Gible, Riolu, Hippopotas et Mantyke. Vous aurez également votre première chance de rencontrer des versions brillantes de Riolu et d’Hippopotas pendant l’événement, et il y aura des tâches spéciales de recherche sur le terrain qui pourraient vous récompenser avec des pierres Sinnoh.

La semaine suivante, le Pokémon Go annuel Événement de la Saint Valentin reviendra. L’événement se déroulera du 14 au 17 février, au cours duquel des Pokémons roses apparaîtront beaucoup plus souvent dans la nature et les raids. Les Pokémon Gen 5 Audino et Alomomola feront également leurs débuts lors de l’événement de la Saint-Valentin, et vous aurez la chance d’éclore un Shiny Happiny ou de rencontrer un Shiny Chansey à l’état sauvage.

Lors de la Saint-Valentin, Niantic accueillera un Journée spéciale de raid le samedi 15 février, avec Lickitung. Le développeur tiendra également un événement de week-end d’amitié du 21 au 24 février. Pendant ce temps, les niveaux d’amitié augmenteront plus rapidement et vous gagnerez le double du montant normal de Candy à échanger. Les échanges coûteront également moitié moins de Stardust à effectuer, et le nombre de cadeaux que vous pourrez ouvrir chaque jour passera à 40.

Enfin et surtout, Niantic organisera deux nouveaux types d’événements en février. Le premier sera un Pokemon Spotlight Hour, qui aura lieu le 4 février. De 18h à 19h, heure locale, un “Pokémon surprise” apparaîtra plus fréquemment dans la nature que d’habitude. Puis, le 6 février, Niantic accueillera un Heure bonus mystère événement, qui offrira un bonus surprise de 18h à 19h, heure locale. Vous pouvez en savoir plus sur les événements de Pokemon Go en février sur le site Web du jeu.

