Every Way Avengers: Endgame configure le film Marvel & Eternals

Le synopsis officiel de Eternals suggère un lien entre la prochaine épopée cosmique de Marvel et son plus grand film à ce jour, Avengers: Fin de partie, ce qui signifie que les événements du quatrième film Avengers ont peut-être préparé le terrain pour Eternals. Mais comment? La bataille des Avengers avec Thanos (Josh Brolin) était un événement monumental qui s’est répercuté sur l’ensemble du MCU, et compte tenu de l’ampleur de l’histoire, il est impossible pour aucun groupe de personnages de rester intact avec Avengers: Fin de partie.

Après avoir rassemblé les six Infinity Stones dans Avengers: Infinity War, Thanos a réussi à éliminer la moitié de tout le monde dans l’univers avec un seul claquement de doigts. Ses actions ont été annulées dans Avengers: Fin de partie, mais l’inversion du Snap n’a pas été immédiate. Tout le monde a été ramené cinq ans plus tard par Bruce Banner (Mark Ruffalo). Le premier film MCU post-Avengers: Endgame, Spider-Man: loin de chez soi, a montré comment les gens normaux ont géré les retombées du conflit entre les Avengers et Thanos, et d’autres films qui se déroulent après Avengers: Fin de partie sont sûrs d’explorer la conséquences aussi.

Étant donné que Black Widow se déroule entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, Eternals sera le prochain film à avoir lieu après Avengers: Fin de partie. Réalisé par Chloe Zhao et mettant en vedette une distribution étoilée, Eternals suit un groupe d’anciens extraterrestres super puissants qui partagent secrètement la Terre avec les humains depuis des milliers d’années. Il reste à voir dans quelle mesure les histoires d’Eternals et Avengers: Endgame seront connectées, mais le synopsis mentionne qu’Eternals suit les événements d’Avengers: Endgame. Bien qu’il ne soit pas explicitement déclaré que Avengers: Fin de partie configure le film, cela semble implicite. Voici toutes les façons dont Avengers: Fin de partie peut mettre en mouvement l’histoire d’Eternals.

Au début de Avengers: Fin de partie, ce qui reste des héros de la Terre a une réunion concernant l’état du monde. Okoye (Danai Gurira) dit que des tremblements de terre se sont produits sous l’eau près de la côte africaine. Black Widow (Scarlet Johansson) demande comment Wakanda va gérer la situation, à laquelle Okoye répond: “C’est un tremblement de terre sous l’océan. Nous l’avons géré en ne le gérant pas.” Cela pourrait être interprété comme une ligne jetable qui ne signifie rien du tout pour l’avenir du MCU, mais pour beaucoup, cela a été interprété comme une référence à Namor the Sub-Mariner et Atlantis.

Avengers: les écrivains de Endgame ont démystifié la théorie de Namor, mais cet échange sur les tremblements de terre pourrait encore être une référence Marvel. Il est possible que les tremblements de terre aient plus à voir avec les déviants qu’avec les atlantes. Les déviants sont un rejeton génétique des humains et des ennemis ennemis souterrains des éternels. Dans Marvel Comics, les Deviants vivaient dans la ville souterraine de Lémurie, qui est située sous l’océan. Il est possible que le claquement ait déclenché une guerre civile ou un autre conflit entre les Deviants, dont l’existence est confirmée dans le MCU et qui agiront en tant que méchants de Marvel’s Eternals.

Comment les Éternels ont-ils été touchés par le claquement, et qu’ont-ils fait lorsque plusieurs de leurs membres ont été effacés de l’existence? De plus, lesquels ont disparu et lesquels ont survécu? Les réponses à ces questions pourraient avoir un grand impact sur l’histoire. Ajak (Salma Hayek) serait le leader des Eternals, mais il est possible que Ajak – qui n’est pas leur leader dans les bandes dessinées – ait hérité de cette position à la suite de la rupture.

L’ancien leader pourrait être Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), ou leur leader de la bande dessinée, Zuras, qui n’a jusqu’à présent pas été confirmé pour Eternals. Alternativement, Ajak peut avoir été le leader avant le snap, et a été remplacée pendant son absence par un personnage différent. Quoi qu’il en soit, les Eternals existent depuis des milliers d’années, et malgré leur longévité, il semble toujours peu probable qu’ils aient vécu quelque chose d’aussi catastrophique que le claquement. Après que tout le monde ait été ressuscité, le retour des choses à la façon dont elles étaient peut-être pas si simple.

L’avenir des Avengers en tant qu’équipe est incertain après Avengers: Fin de partie. Les Big Three (Captain America, Iron Man et Thor) sont tous hors de l’image, et Black Widow est morte. Bien que de nombreux héros aient survécu, les Avengers peuvent être dissous pour toujours. Les Eternals se cachent depuis des siècles, mais cela changera après Avengers: Fin de partie. Grâce aux Avengers, les Eternals n’étaient pas nécessaires lors de l’invasion de Chitauri, de la montée d’Ultron ou de la bataille finale avec Thanos, mais la plupart des Avengers ne seront pas là lorsque la prochaine menace émergera. Cela pourrait expliquer pourquoi – après tout ce temps – les Éternels sont obligés de se révéler. Si les héros les plus puissants de la Terre disparaissent, d’autres héros devront se montrer à la hauteur de la menace de la planète. Les Eternals peuvent montrer au public à quoi ressemble le MCU sans les Avengers pour protéger tout le monde.

Dans les bandes dessinées, les Eternals sont divisés en différentes branches, ce qui s’est produit lorsque les plus anciens Eternals se sont séparés et se sont installés dans différentes parties de la galaxie. Le film Eternals traitera évidemment du groupe basé sur la Terre, mais il y a aussi les Titanian Eternals, dont Thanos est compté comme membre. Si Thanos du MCU partage l’héritage de son homologue comique, cela pourrait annoncer de mauvaises nouvelles pour ses cousins ​​terrestres.

Les éternels sont tous des produits des êtres cosmiques ressemblant à des dieux connus sous le nom de célestes. Après avoir créé les Éternels, les Célestes revoient périodiquement leurs créations et portent un jugement sur elles pour déterminer si elles sont encore dignes de vivre. Le fait qu’une de leurs créations ait anéanti la moitié de l’univers – et vraisemblablement certains des Célestes – pourrait naturellement modifier l’opinion des Célestes sur les Éternels, et pourrait peut-être remettre en question leur décision de les créer en premier lieu. Après tout, c’est un éternel qui a causé toute cette destruction, cette mort et ce chaos. Ainsi, le fantôme de Thanos peut planer sur le Eternals pendant le film. Si l’existence continue des Eternels est menacée par les crimes de Thanos, ils n’auront peut-être pas d’autre choix que de vaincre les Déviants et de prouver leur valeur à leurs créateurs.

