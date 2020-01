Ewan McGregor aborde les retards de tournage d’Obi-Wan

Plus tôt, des rapports ont émergé suggérant que la série Obi-Wan Disney Plus, annoncée en août dernier, rencontrait des problèmes. Des initiés proches du projet ont déclaré que la série était en attente indéfinie et que l’équipage était renvoyé chez lui. Maintenant, la star de la série a rejeté les rumeurs selon lesquelles cela avait quelque chose à voir avec la qualité de l’émission.

La série Disney Plus verra Ewan McGregor revenir au rôle d’Obi-Wan Kenobi, qu’il a précédemment joué dans la trilogie préquel de Star Wars. GameSpot a réussi à rattraper Ewan McGregor lors d’un événement faisant la promotion des prochains oiseaux de proie, dans lesquels il incarne le méchant Roman Sionis, alias Black Mask. Naturellement, nous lui avons demandé ce qui se passait avec la série Obi-Wan, et il a nié que quiconque était mécontent des scripts.

“Nous venons de pousser au début de l’année prochaine”, dit McGregor, ajoutant que “les scripts étaient vraiment bons” et qu’il avait vu “90% de l’écriture”.

“Il y a toutes ces conneries sur les différences créatives et tout ça, rien de vrai”, dit-il, commentant directement les rumeurs. “Rien de tout cela n’est vrai; ils ont juste repoussé les dates … ils voulaient plus de temps pour lire les trucs qui avaient été écrits, et ils avaient l’impression de vouloir travailler plus dessus.” Tout est, dit McGregor, “moins dramatique” que ne le laissaient croire les premières informations.

Il dit qu’ils commenceront le tournage en janvier 2021 et qu’ils ne veulent pas déplacer la date de sortie – qui n’a pas été officiellement annoncée.

La série Obi-Wan fait suite à The Mandalorian, la première série originale de Star Wars à venir sur Disney Plus. Une nouvelle série de The Clone Wars arrive également au service le 21 février.

Nous continuerons à suivre cette évolution.

